富權：民進黨教育政策的政治算計與誠信危機

中評社香港9月30日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：民進黨教育政策的政治算計與誠信危機。以下為文章內容。



昨日是至聖先師孔子的誕辰紀念日，因而也是台灣地區的教師節。由於適逢“九合一”地方選舉，部分曾經在去年“立法院”三讀表決通過包括教師節在內的《紀念日及節日實施條例》修正案時，跟隨民進黨黨團集體投下反對票的民進黨“立委”，如蘇巧慧、沈伯洋等，擔心將會流失教師選民的選票，昨日公開宣稱“從未反對增加國定假日及教師節放假”，因而引發在野黨翻出《“立法院”公報》與投票紀錄，批評其“睜眼說瞎話”與“政治雙面人”。目前此議題已經在網路及政治圈引發高度關注。



整件事最荒謬之處，在於它不是“羅生門”，而是有會議紀錄、有表決結果的鐵案。二零一六年底，民進黨以“落實周休二日”為名推動“一例一休”、修改“勞基法”，一舉砍掉七天法定假日，九月二十八日教師節、十月二十五日台灣光復節、十二月二十五日“行憲紀念日”都在其中。而蔡英文選前曾把“不砍七天假”當成爭取勞工的政治支票，上台後直接“髮夾彎”，勞團絕食抗爭也擋不住。



二零二五年五月九日，在藍白“立委”人數優勢下，“立法院”三讀通過《紀念日及節日實施條例》，新增小年夜、教師節、光復節、“行憲紀念日”四天，勞動節從勞工放假改為全台放假，即所謂“4＋1”。民進黨黨團全體投下反對票——對第四條“紀念日增放三日”、第六條“節日增放兩日”、第十條“公布後即刻施行”，一律反對。



表決時的反對理由言猶在耳：說這是“政策買票救選情”、是“討好式法案”；說放假太多“工作會被AI取代”；說“史觀沒有統一”；蘇巧慧甚至將在野黨維護勞權的提案譏為“菜市場喊價”。



然而，二零二六年九月二十八日，教師節放假進入第二年，“九合一”選舉將至，民進黨選將卻紛紛在社群貼文“挺教師”，蘇巧慧拜訪新北市教師會時宣稱要做基層教師“最強後盾”。被翻出去年的反對票後，她改口稱自己“從來沒有反對過增加國定假日，也沒有反對過教師節放假”，只是認為節日應從“國家整體價值、脈絡”思考；沈伯洋則直接稱“民進黨沒有反對教師節放假，這是去脈絡化放消息”。



從“反對”到“否認反對”，中間只隔了一年多。黃國昌的反問最刺骨：“這些都是鐵一般的事實，現在為了想騙票，連自己做過的事都沒有勇氣承認了嗎？”



民進黨政客反對教師節放假現又否認，有著三層的政治算計動機，層層都不乾淨。第一層是“逢藍必反”的政黨利益。還假於民是勞團街頭抗爭近十年、跨黨派“立委”都曾連署的民生議題，誰推動誰得分。民進黨的計算很直接：寧可讓勞工拿不到假，也不能讓在野黨收割政績。所以協商時用“保留條文”拖延，審查時提了案又撤案，表決時全數反對，身為執政黨卻始終提不出自己的版本。柯志恩那句“荒謬至極”並非情緒用語，而是程序事實。



第二層是意識形態，這才是真正的深水區。民進黨反對的不只是“放假”，而是這幾個日子所承載的歷史。民進黨秘書長徐國勇公然宣稱“台灣沒有光復節”，發言人吳崢稱此言“代表民進黨立場”。這就解釋了為什麼綠營對光復節放假特別敏感：一旦放假，等於全社會每年承認“台灣光復、回歸中國”這個歷史事實。一九四五年十月二十五日，中國政府在台北舉行受降典禮，台灣及澎湖列島正式回歸中國版圖，這是鐵證，中時新聞網的網路投票中高達百分之九十六的網友不贊成徐國勇的說法。教師節源於孔子誕辰、“行憲紀念日”牽涉“憲政”符號，這都與民進黨“去中國化”的史觀工程相衝突。說穿了，意識形態的帳，他們要全民用假日來繳。



第三層是選舉收割。法案三讀通過、假期成真、民意支持後，反對的成本高於收割的利益，於是集體“失憶”。洪孟楷的比喻一針見血：提案又撤案、表決全數反對、通過後改口不反對——“吃霸王餐又嫌菜難吃”；游淑慧總結得更狠：別人不可以自己可以（雙標）、說一套做一套（偽君子）、換了位置就換腦袋。

