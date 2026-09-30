聯合國秘書長遴選　誰在領跑

2024年6月10日，在瑞士日內瓦，聯合國貿易和發展會議秘書長格林斯潘接受新華社記者專訪。（新華社資料圖片） 中評社北京9月30日電／聯合國安全理事會29日就下一任秘書長遴選舉行第四輪意向性投票。據多家國際媒體報道，現任聯合國貿易和發展會議秘書長、哥斯達黎加前副總統蕾韋卡·格林斯潘以微弱優勢領跑。



據新華社報道，安理會意向性投票採取閉門方式，只有安理會成員代表在場，投票結果不作官方記錄、不對外公布。意向性投票一般需要多輪，投票選項有“鼓勵”“勸阻”“不發表意見”。



路透社、法新社等媒體援引消息人士的話報道，格林斯潘獲得10票“鼓勵”、3票“勸阻”，2票“不發表意見”。圭亞那常駐聯合國代表卡羅琳·羅德里格斯－伯基特排名第二，獲8票“鼓勵”、6票“勸阻”，1票“不發表意見”。來自阿根廷的現任國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西同獲8票“鼓勵”，但有7票“勸阻”。



不願公開姓名的外交官向媒體披露，格林斯潘在7月30日第一輪和9月18日第三輪意向性投票中領先，羅德里格斯－伯基特在8月21日第二輪投票中以微弱優勢領先。



下任聯合國秘書長遴選於2025年11月啟動。智利前總統米歇爾·巴切萊特在第三輪投票後退出角逐。現階段共有7名候選人，包括塞內加爾前總統麥基·薩勒、厄瓜多爾外交官伊沃內·巴基、同樣來自厄瓜多爾的聯合國大會前主席瑪麗亞·費爾南達·埃斯皮諾薩、來自烏幹達的聯合國前副秘書長奧拉拉·奧通努。



在安理會意向性投票中，候選人須獲得至少9票“鼓勵”，且五個常任理事國均不“勸阻”，方可獲得安理會推薦，經聯大任命。這意味著，五常需要就候選人達成一致。



根據慣例，前期投票不區分常任和非常任理事國，後期投票時五常使用與非常任理事國不同顔色的選票，以確認五常有無“勸阻”票。安理會本月輪值主席、法國常駐聯合國代表傑熱羅姆·博納方29日說，當天的投票沒有區別顔色。



博納方沒有說下一輪投票何時舉行。路透社報道，仍可能有更多候選人加入角逐。



現任秘書長安東尼奧·古特雷斯2016年當選前，安理會共舉行六輪意向性投票。



根據聯合國延續數十年的不成文慣例，秘書長職位應由來自不同地理區域的會員國代表擔任，以體現公平性和區域平衡，且人選不能來自安理會五常。根據輪換慣例，下任秘書長應來自拉丁美洲及加勒比地區。目前7名候選人中有5人來自該地區。



自1945年成立以來，聯合國先後產生9位秘書長，沒有女性擔任過這一職務。聯大第79／327號決議特別提及，鼓勵會員國考慮提名女性候選人。不少會員國表示支持由女性擔任下任秘書長。