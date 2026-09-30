大陸市場無限大　兩家台企為何扎根上海

惠柏新材董事長楊裕鏡（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）“大陸市場無限大。”惠柏新材董事長楊裕鏡、喬山健康科技中國區總部執行長李永楷29日在上海首屆兩岸創新發展周現場接受採訪表示，上海的人才、產業鏈和營商環境，推動企業加大研發、開拓大陸市場。



兩位企業負責人介紹了他們在上海投資發展的經歷。惠柏新材和喬山健康科技均在上海嘉定布局多年，一家面向大陸工業產業鏈提供新材料，一家由健身器材製造向健康科技和數字服務延伸。



上海為兩家企業提供專業人才、產業資源、市場渠道和政府服務，也幫助它們連接大陸市場。



惠柏新材於2010年12月在上海嘉定註冊成立，主要從事新材料研發、生產和銷售。惠柏新材已於2023年在深交所創業板上市。楊裕鏡表示，公司當時選擇落戶上海，首先看中上海的營商環境。上海對新材料產業的支持力度較大，也匯集了企業研發、生產和經營所需的人才，為企業組建團隊提供了便利。



公司成立初期，來自台灣的工作人員相對較多。隨著在大陸發展不斷深入，企業逐步擴大本地人才使用，目前台籍員工為六人，團隊主要由大陸本地員工組成。



楊裕鏡認為，企業在大陸的發展過程，也是與本地人才和產業鏈不斷磨合的過程。台灣企業帶來技術和經營經驗，大陸提供人才、供應鏈及應用市場，企業由此可以持續擴大業務範圍。



惠柏新材目前已與大陸多領域企業建立聯繫。楊裕鏡介紹，公司曾在上海嘉定舉辦技術交流活動，邀請上汽、比亞迪、吉利等20多家整車廠和零部件企業參加，並與汽車、風電、軌道交通等產業鏈企業開展合作。



在兩岸產學研合作方面，惠柏新材還與台灣逢甲大學工學院簽署合作協議，圍繞人才培養和聯合研發開展交流。企業希望將兩岸科研、人才資源與大陸產業應用需求進一步連接。



談及大陸市場對企業發展的意義，楊裕鏡說，“大陸市場無限大”，台灣企業正是依托這樣的市場體量，才有條件在這裡生根發展。市場需要企業主動開拓，但足夠大的市場空間，是企業繼續研發和擴大投資的重要基礎。



楊裕鏡表示，企業扎根上海期間，在項目申報和業務發展方面得到上海有關部門及台辦的支持。惠柏新材將繼續以上海為基地，開發新的產品和應用，進一步進入大陸工業產業鏈。