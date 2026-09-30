上海如何留住音樂人　黃舒駿：機會無窮無盡

台灣音樂人黃舒駿（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）上海靠什麼留住音樂人？台灣知名華語音樂製作人、文化投資人黃舒駿29日在上海首屆兩岸創新發展周期間接受中評社採訪時表示，上海的國際化與包容讓人很快融入，更有“無窮無盡”的機會，可以獲得更大發展。



黃舒駿目前常住上海浦東。他表示，上海最吸引人的地方，是初來者幾乎不需要經歷漫長的適應過程。作為一座國際化城市，上海會以一種無形的方式，讓來自不同地方的人很快融入其中。



“任何人到上海來一段時間之後，就會覺得我就是上海人。”黃舒駿說，自己出生在台灣，也曾在台北生活多年，但如今在上海生活時，常常覺得自己就是一個上海人。



在黃舒駿看來，這種認同來自上海的城市包容力，也來自在這裡能夠獲得的發展機會。他表示，許多台灣同胞來到上海後，可以找到新的生活和事業空間，有些人獲得的發展機會甚至超過此前的經歷。



談及這些年觀察到的上海變化，黃舒駿沒有從高樓、產業或大型項目說起，而是講了一碗米飯的故事。有一次晚上，他和妻子準備吃宵夜，菜做好後才發現家里沒有米飯。按照以往的習慣，可能需要重新煮一鍋飯，但妻子嘗試在手機上下單，只點了一碗米飯。五至十分鐘後，這碗飯便送到了家門口。



“那個時候覺得這個城市太神奇了。”黃舒駿說，這只是上海日常生活中的一個小細節，卻讓他感受到數字化服務帶來的便利。他認為，上海許多生活方式走在前沿，城市宜居度較高，與世界各地的連接也十分順暢。

