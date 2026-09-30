THE：學術列強“東升西降”

中評社香港9月30日電／星島日報報道，國家正致力發展為“教育強國”，連同亞洲各國在學術表現持續進步的大學院校，正躋身英美主導的頂尖學府之列。最新一份《泰晤士高等教育》（THE）世界大學排名，清華大學取代蘇黎世聯邦理工學院成為全球第11位，與全球十強僅一步之遙，更首次超越歐洲大陸的眾多學府。THE形容亞洲院校表現突出，全球學術列強正“東升西降”洗牌。有學者指內地院校國際連繫方面較弱，可借助與本港大學合作吸取國際化“養分”。



2027年THE世界大學排名以院校教學、研究環境、研究質素、國際展望及產業影響力5個層面，合共17個指標進行評分。今年共有來自118個國家及地區共2297間院校上榜，創歷來新高，英國的牛津大學連續第11年成為全球第一，美國的麻省理工學院蟬聯第二，而普林斯頓大學與史丹福大學並列第3，劍橋大學較去年微跌兩位至全球第5，哈佛大學亦微跌1位，排全球第6。其餘躋身全球十強的大學均是英美學府，依次是加州理工學院、倫敦帝國學院、加州大學柏克萊分校、耶魯大學。



雖然如此，亞洲大學表現凌厲。近年排名持續攀升的清華大學，今年終取代瑞士蘇黎世聯邦理工學院，成為全球第11，與英美學府瓜分的全球十強，僅一步之遙，亦是首次有內地院校，排名超越英國以外的歐陸學府。連同排名第13位的北京大學，與第15位的新加坡國立大學， 三者成為打進全球前15強的亞洲大學。THE讚揚清華與北大在教學、研究和產業等表現出眾，但國際展望方面仍遜色。



其他國家方面，東京大學雖較去年微跌一位至27位，仍是亞洲第4；卡塔爾的哈邁德•本•哈利法大學首次上榜，即並列第126位。飽受戰火的伊朗亦有75間大學上榜，是全球第7多。印度有143間大學上榜，較去年大增15間，上榜院校數目連續兩年僅次於美國，其次是土耳其的124間和日本的112間。內地今年共102間大學上榜，較去年多5間。



THE指最新排名中，打入全球前200位的美國院校創歷史新低。全球事務總監Phil Baty不諱言，“學術列強正在歷史性『東升西降』”（we are witnessing a historic realignment of academic power from West to East），形容全球高教版塊“永久位移”，進入重塑的新時代。



本身是大學學者的立法會教育事務委員會主席劉智鵬直言，內地大學體系發展成熟，產學研的發展強勁，相信短期內表現仍持續上升，惟國際連繫方面較弱，他認為目前地緣政治中，院校應尋找平衡，既能維護國家安全與競爭優勢，同時營造可吸納外來人才的氛圍。他續稱內地大學可透過與本港大學合作，包括發展北都大學城，間接吸收到國際化的“養分”，本港院校亦能借助內地經驗，“不用從零開始”就能推動高科技發展及產業化。



立法會教育界議員鄧飛亦認同，內地在資源、科技人才教育，以至產學研體系完善，惟須完善體制，加強支援從事基礎研究的學者。