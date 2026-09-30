美軍300萬人個資外洩 連特工身份都曝光

中評社香港9月30日電／美國9月下旬連爆兩起重大個資外洩事件，分別涉及五角大廈人力資源系統與聯邦調查局（FBI）人事系統，性質肇因各異，但均涉及重要人物個資與職務數據，FBI甚至連部分特工身份都外洩。



中時新聞網綜合CBS、美國《聯邦新聞網》（Federal News Network）即資安媒體報道，美國國防人力數據中心（DMDC）承認，他們的檔案分享系統存在安全漏洞，導致未授權用戶可存取未加密檔案，洩漏時間自2025年10月，一直持續到2026年7月16日才修補完成，長達9個月，受影響人數約276萬名在世人員與29萬4千名已故人員，合計逾300萬人。



外洩記錄依個人而異，常見內容包括社會安全碼、姓名、出生日期、聯絡資訊、性別、種族與軍職專長等。受影響範圍涵蓋現役與退役軍人、五角大廈文職人員、承包商、退伍軍人及部分家屬成員。



DMDC持有的個資實際規模約6千萬筆，本次外洩只佔其中一部分，官員表示目前未發現資料遭濫用的證據，也還沒有任何組織公開宣稱為本次入侵負責，受影響人員通知與信用監控服務已於9月中下旬陸續寄出。



另一起事件中，勒索組織ShinyHunters宣稱在9月22日入侵了FBIJobs.gov及相關人力資源、應徵者與醫療系統，聲稱使用Oracle PeopleSoft零時差漏洞，取得2至3 TB資料，涵蓋現任與前任FBI員工及求職者的姓名、地址、電話、出生日期、社會安全碼、配偶與緊急聯絡人資料、醫療資訊，部分案例甚至包含職務分配，涉及敏感情報與反情報工作。



審閱約5千筆樣本的記者表示，部分資料與公開資訊及過去外洩資料吻合。ShinyHunters已對求職入口網站進行塗改，FBI確認正調查FBIJobs.gov及員工個人識別資訊遭未授權存取一事，但還沒有公開證實外洩規模是否高達2至3TB，該組織稍後表示不打算將全數資料公開發布，但已向媒體提供樣本。