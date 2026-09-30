中韓變化驚人　日本人身高增長卻乏力

中評社香港9月30日電／日本人的平均身高在1990年代之後增長乏力，已被中國和南韓反超。為何唯獨日本沒有增長？



日經新聞報道，“中韓5～19歲的平均身高在過去35年間以全球最快的速度增長。而日本則增長乏力”。很多人對於調查各國發育狀況的國際研究組織“NCD Risk Factor Collaboration（NCD-RisC）”2020年在英國醫學雜誌《柳葉刀》上發表的數據感到震驚。



NCD-RisC的估算數據顯示，從截至2019年日本19歲的平均身高來看，男性約172.1厘米，女性約158.5厘米。南韓男性為175.5厘米，女性為163.2厘米，中國男性為175.7厘米，女性為163.5厘米。



南韓人和中國人的體格發生顯著變化的原因，包括營養和衛生條件的改善等。



報道指出，在變得富裕、應該不再為食物發愁的日本，自1985年以來，身高卻不知為何停止增長。隨著採訪的深入，三個假說逐漸浮現。



一是能量攝入量的變化。NCD-RisC的數據顯示，日本人的身高在1896～1996年的100年間，男性增長約14.6厘米，女性增長了約16厘米。專家認為，第二次世界大戰後引入學校供餐制度，使孩子們能夠平等地獲得營養均衡的飲食，這也是一個背景。日本醫藥基礎·健康·營養研究所發佈的數據顯示，日本每人平均每日能量攝入量在1995年至2023年間緩慢下降並趨於停滯。另一方面，聯合國糧食及農業組織的統計顯示，中國和南韓的能量供應量（含廢棄、攝入量參考值）比日本高出約760至800千卡。



但僅用簡單的“熱量不足”無法解釋這一現象。許多年輕人過著速食食品等營養不均衡的飲食生活，導致鈣及各類維生素等膳食的品質下降，似乎也與此有關。日本厚生勞動省2023年的調查顯示，日本人的蔬菜攝入量呈下降趨勢，尤其20至30歲的攝入量明顯偏低。



而第二個假設是能量攝入問題可能對正在懷孕的女性產生了影響。在日本每10名新生兒中就有1人出生體重不足2500克，屬於低出生體重兒。據稱這一比例高於中國和南韓。專家指出，“日本人的平均身高下降，可能與出生時的體重有關”。研究發現，白人和日本人的嬰兒出生體重的差異與母親的體型及孕期體重增加的差異有關。據稱日本母親在孕期的體重增加較少。



在日本，曾有一段時期特別重視指導孕婦在孕期長期控制體重增長，以預防“妊娠高血壓症候群”，這似乎也是背景。



維生素和鐵等礦物質的適量攝入被認為會影響從胎兒期到青春期整個階段的身高。日本國立健康與營養研究所所長瀧本秀美表示，“尤其在兩歲前的營養攝入尤為重要”。目前，以年輕女性為中心，存在為減肥而減少飲食量或營養成分攝入的現象，這可能對分娩時的體重產生影響。



第三個假設是嬰幼兒時期的睡眠。睡眠通過促進生長激素的分泌等方式，對兒童的正常發育至關重要。美國費城兒童醫院等機構在10年前發表的論文顯示，日本0至3歲兒童每天的總睡眠時間為11.62小時，這一數值低於中國（12.49小時）和南韓（11.9小時）。



東京大學的副教授岸哲史對兒童睡眠情況有深入研究，表示“雖然尚無直接數據，無法確定，但在多個因素共同作用的情況下，存在日本兒童的睡眠時間較短影響其後續成長的可能性”。



在南韓，不僅關注教育，還希望為孩子創造盡可能有利的條件，包括外貌和身體素質，甚至有家庭會使用“生長激素注射”。生長激素原本是用於治療生長障礙或肌肉異常等疾病的藥物，但有許多報告指出“並非為了治療疾病，而是為了增加身高而使用”。



很難將日本人身高增長停滯的原因歸結為單一因素。營養、出生體重和睡眠等多種因素都與生長發育相關，且彼此之間可能存在相互影響。要明確這些因素與日本人身高停滯之間的因果關係，還需要進一步的研究。