打破140年氣象史! 東京都心連續35天有雨

中評社香港9月30日電／日本東京一連兩天打破氣象史！週二(9/29)東京都心刷新1886年以來最長連續降雨紀錄後，週三(9/30)再度降雨，使連續天數推進至第35天。東京都心因此確定整個9月天天有雨，創下觀測史首次紀錄；而總日照只有46.8小時，成為史上日照第二少。另外，日本流感疫情持續擴大，單週患者數增加1.5倍，各地提早開放接種疫苗，呼籲盡早完成施打。



TVBS報道，週三(9/30)清早，東京千代田區天空霧茫茫、地上濕漉漉，意味著東京再次更新氣象史。





日本NHK電視台主播：“根據東京即時街景，今早降雨斷斷續續，因此來到連續第35個雨天。”



日本氣象廳統計，東京都心從8月27號起開始下雨，儘管有多天單日雨量不滿0.5毫米，但基本上都是灰濛濛的陰雨天，截至9月29號，確定連續34天雨不停，刷新1886年明治時代起的統計史，創下140年來最長連續降雨紀錄。再加上週三，東京都心等於打破自我紀錄，進入連續第35個雨天；也代表都心整個9月天天有雨，寫下觀測史新頁。



東京居民：“這雨太誇張了，我活到這個歲數還沒遇過下成這樣的雨。”



東京居民：“雖然說下雨是必要的，但也不是下到這個程度。”



東京居民：“健康狀況確實被影響，心情也被雨給下壞了。”



這一下就不知道停的雨，簡直讓東京人崩潰。受到鋒面停滯與颱風引入南方水氣的雙重影響，關東南部成為主要降雨區，其中，東京都心過去30天累積降雨量衝上629.5毫米，達到單月平均的275%；與此同時，當月總日照時間僅有46.8小時，不到往年的40%，僅次於1988年的39.2小時，成為觀測史上第二陰暗紀錄。



京都大學防災研究所教授榎本剛：“這個夏天的大氣狀況，容易讓水蒸氣進入日本，導致豪雨頻率增加、強降雨變多，以往不常下大雨的地方也都發生暴雨。”



在東京連續降雨期間，各地也發生了紀錄性大雨，造成嚴重災情以及傷亡。氣象專家指出，這波導致日本多雨的背後原因，與“超級聖嬰現象”的發展密不可分。“超級聖嬰”指的是赤道東太平洋海面溫度升高，且超過往年2度以上，這將使得大量海洋熱能釋放，加劇全球氣候異常，導致極端的高溫或暴雨。



京都大學防災研究所教授榎本剛：“當前發生的聖嬰現象，在秋冬季會達到最高峰，威力更可能成為史上最強。至於會以什麼形式造成影響，未來需要高度關注。”



面對這起歷史罕見的超級聖嬰事件，專家警告必須全面升級防範措施，應對常態化的復合型災害。值得注意的是，極端氣候帶來的威脅不僅限於天氣，氣候與環境的驟變，更讓公共衛生受到考驗。



川崎醫科大學特任教授 中野貴司：“暴雨造成的自然災害是原因之一，當然猛暑也是。炎熱的夏天會讓人們長時間聚集在密閉空間，而大多數病原體是透過飛沫傳染，所以很容易發生感染傳播。”



日本流感疫情提前報到，全國醫療機構平均通報人數單週攀升1.5倍；47個都道府縣僅島根、山口、宮崎三縣疫情持平外，其餘各地皆有增長，其中以東京與沖繩最為嚴重。



內科診所院長 田村剛：“最初是幼稚園、托兒所、小學生居多，白銀週返鄉潮之後，患者年齡層明顯擴大。”



各縣市政府、鄉鎮公所陸續開放提早接種疫苗，以防流感疫情澈底失控。若是有計劃前往日本，建議於出發前兩週完成施打，以獲得最佳的防護效果。