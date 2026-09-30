國慶招待會　習近平發表重要講話

新華社圖片 中評社北京9月30日電／央視網報道，慶祝中華人民共和國成立77周年招待會30日晚在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。他強調，經過長期探索和實踐，中國特色社會主義制度展現出巨大優勢，我國國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提高，實現中華民族偉大復興勢不可擋。只要我們堅定信心、錨定目標，一步一步扎實往前走，成功就一定屬於偉大的中國共產黨、偉大的中國人民、偉大的中華人民共和國。



李強主持招待會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席招待會。約800名中外人士歡聚一堂，共慶中華人民共和國華誕。



人民大會堂宴會廳華燈璀璨，洋溢著喜慶熱烈的節日氛圍。主席台上方高懸著莊嚴的國徽，“1949－2026”大字年號在鮮艶紅旗映襯下格外醒目。



17時30分許，在歡快的《迎賓曲》中，習近平等黨和國家領導人步入宴會廳，全場響起熱烈掌聲。



招待會開始。全場起立，高唱中華人民共和國國歌，雄壯的《義勇軍進行曲》在大廳回蕩。



習近平發表重要講話。他首先代表黨中央和國務院，向全國各族人民、向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵、向各民主黨派和無黨派人士致以節日祝賀，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯問候，向長期以來關心支持中國建設事業的友好國家和國際友人致以衷心感謝。



習近平指出，77年來，我們黨團結帶領人民不懈奮鬥，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，實現了全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標，正朝著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標奮勇前進。此時此刻，我們為新中國取得的舉世矚目成就無比自豪，對中國式現代化的光明前景充滿信心。



習近平強調，今年以來，全黨全國上下銳意進取、奮力拼搏，編制實施“十五五”規劃，扎實推進各方面工作，我國經濟頂壓前行、向新向優、展現出強大韌性和活力，黨和國家事業取得新進展新成效。我們要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，進一步深化改革開放，更好統籌發展和安全，推動經濟持續向新向優向好發展，切實保障和改善民生，努力完成全年目標任務，實現“十五五”良好開局。



習近平指出，我們要堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治方針，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局，保持長期繁榮穩定。要深化兩岸交流合作，堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。



習近平強調，我們要堅持獨立自主的和平外交政策，推動落實四大全球倡議，推動構建人類命運共同體，為變亂交織的世界注入更多確定性和正能量。



在歡快的樂曲聲中，中外賓朋舉杯共賀中華人民共和國成立77周年，祝福中國繁榮昌盛、人民幸福安康，祝願中國人民和世界各國人民友誼長存。



出席招待會的還有：在京中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央軍委副主席、全國人大常委會副委員長、國務院副總理、國務委員、國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協副主席和從領導職務上退下來的同志，以及曾擔任中央軍委委員的同志。



中央黨政軍群有關部門和北京市負責人，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，在京功勛榮譽表彰獎勵獲得者代表，全國勞動模範和先進人物代表，為民族地區穩定、發展、團結作出重要貢獻的少數民族代表人士，在京部分香港特別行政區人士、澳門特別行政區人士、台灣同胞和華僑、華人代表，各國駐華使節、各國際組織駐華代表、部分外國專家等也出席了招待會。