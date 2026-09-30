香江放歌　香港同胞慶祝國慶文藝晚會將舉行

籌備委員會執行主席、香港中華總商會會長蔡冠深（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月30日電（記者 盧哲）香港同胞慶祝中華人民共和國成立77周年國慶文藝晚會將於10月2日晚在紅磡香港體育館舉行。晚會以“香江放歌·山海同慶”為主題，匯聚香港與內地文藝陣容，涵蓋流行金曲、傳統粵劇、舞蹈、魔術及雜技等多元節目，並將在紅磡新海濱同步呈獻大型無人機匯演。



晚會由香港同胞慶祝中華人民共和國成立77周年籌備委員會主辦，民政及青年事務局、民政事務總署協辦，紫荊文化集團有限公司承辦，將於10月2日晚上7時至8時30分在香港體育館舉行。主辦方30日舉行記者會，正式公布節目表。



籌備委員會執行主席、香港中華總商會會長蔡冠深在記者會上介紹，今年晚會主題“香江放歌·山海同慶”中，“香江”代表香港，“山海”象徵內地山川河流，八字主題體現香港各界愛國愛港精神，並與內地文化連結。



蔡冠深表示，晚會約6000張門票已透過不同團體和商會全數派出。去年約有500萬人經現場、直播及轉播收看國慶晚會，相信今年會有更多人觀看，並透過網上轉播讓全球華裔同胞共同收看。



根據節目單介紹，晚會將以國歌奏唱環節揭開序幕，由中國人民解放軍駐香港部隊儀仗隊負責奏唱國歌。隨後文藝表演依次展開，節目編排兼具家國情懷與創新元素。



據介紹，今年晚會的突出特色在於科技與舞台藝術的深度融合。魔術節目《幻匯香江》由香港魔術師甄澤權聯同智元機器人共同演出，將舞台魔術與機器人科技結合。蔡冠深表示，這類節目正好展現香港作為創新之地的面貌，讓觀眾看到藝術與科技碰撞出的新意。



無人機匯演是另一大亮點。晚會將安排2026架無人機在紅磡新海濱上空表演，以光影圖案配合國慶氣氛。蔡冠深表示，無人機匯演結合科技與藝術，向國際社會展示香港如何將科技與文化結合，說好香港故事、說好國家故事。

