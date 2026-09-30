蔡冠深：中美峰會為港增信心AI領域抓機遇

香港中華總商會會長蔡冠深（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月1日電（記者 盧哲）香港中華總商會會長蔡冠深30日接受中評社專訪時表示，中美元首會晤為中美關係穩定帶來正面訊息，香港作為國際金融航運及貿易中心，可以更好發揮內聯外通獨特優勢。他認為，中美未來在AI領域會各自發展，香港要抓住機遇。



當地時間9月23日至25日，中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。其間，兩國元首就中美建設性戰略穩定關係及重大國際地區問題深入交換意見，達成八點成果共識。9月20日至23日，中美雙方在美國紐約和華盛頓舉行第八輪經貿磋商，就中美貿易理事會工作規程、“300億對300億”對等降稅框架職責文件、降稅產品清單等達成共識。



蔡冠深博士是香港中華總商會會長、新華集團主席，第十四屆全國政協常委，兼任粵港澳大灣區企業家聯盟主席、特首顧問團成員等公職，獲頒大紫荊勳章，長期推動香港與內地及國際經貿合作。



談及此次會晤的整體氛圍，蔡冠深表示，美方對中國國家元首的接待規格之高可以說是非常少見，“非常親切、非常友好”，他認為，在這樣的背景下，中美在經濟和貿易戰方面的壓力可能有所緩和，這對雙方都有好處。蔡冠深說，除了關稅之外，也希望以往的一些限制能夠慢慢鬆綁。



蔡冠深表示，關稅貿易方面來說，香港本身受影響不太大，“因為美國賣給香港的東西多於香港出口到美國的東西”。但在他看來，更重要的是整個貿易氛圍的改善，增強信心。“中美元首會晤為中美關係穩定、健康、可持續發展帶來正面訊息，香港作為國際金融、航運及貿易中心，可以更好發揮內聯外通獨特優勢”。



蔡冠深還談到中美關係新形勢下的AI產業。他援引當天的新聞說，特朗普總統宣布要將AI改名為“SI”，即“Super Intelligence”（超級智能），將美國的AI定位為SI。他分析，在這種情況下，中美雙方在人工智能方面“各自發展”的可能性最大，“美方不希望雙方合在一起，因為擔心合作後自己的技術秘密會被學透，所以選擇各自發展。”



蔡冠深強調，AI的發展非常重要，香港一定要抓住機遇。他說，人工智能已經從技術競賽的上半場進入價值落地的下半場，香港應善用粵港澳大灣區獨特優勢，發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”作用，推動大灣區形成“矽谷＋華爾街”式的協同生態。