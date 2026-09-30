蔡冠深：港深同迎APEC　金融創科攜手發展

香港中華總商會會長蔡冠深（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月30日電（記者 盧哲）香港中華總商會會長蔡冠深30日接受中評社記者訪問時表示，APEC兩場高級別會議分別落戶香港及深圳，充分反映兩地關係之密切。他認為港深未來應攜手發展金融與創科，把握亞太區域合作的重大契機，推動區域協同發展。



2026年亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議定於11月18日至19日在深圳舉行。而APEC財政部長會議則於10月20日至21日在香港舉行，由國家財政部主辦、香港特區政府承辦，這是香港首次承辦此會議。兩場高級別會議接連在大灣區舉行，備受國際關注。



蔡冠深博士是香港中華總商會會長、新華集團主席，第十四屆全國政協常委，兼任粵港澳大灣區企業家聯盟主席、特首顧問團成員等公職，獲頒大紫荊勳章，長期推動香港與內地及國際經貿合作。



蔡冠深對記者表示，APEC峰會曾在北京、上海舉辦，這次來深圳，“深圳的特色除了本身條件之外，主要是創新”。與此同時，財政部長會議在香港舉行，“一邊搞金融、貿易，一邊搞創新、科技，”他認為，“這就是深港合作的一個創意。”



在蔡冠深看來，香港承辦財政部長會議具有多重意義：第一，香港作為“盛事之都”，具備舉辦大型國際活動的條件；第二，全球財長匯聚香港，體現了金融的匯聚效應；第三，深圳舉辦如此大型的活動，與會者先會來到香港，這對香港各方面都會有幫助。



蔡冠深特別強調深港兩地的地理與功能互補優勢。他以高鐵為例指出，從香港西九龍到深圳僅需十八分鐘，“這意味著在深圳開會的人隨時可以坐火車來香港，香港的與會者也能便捷地前往深圳，”他說，“幾乎就是同城化，這對雙方面都有好處”。



蔡冠深認為，深港這種“同城化”的結合，正是要向國際社會推介的核心優勢。香港的定位是“南金融、北創科”，而深圳是創意之都、創科之都，科技發展及產業化均十分成熟。“如今將金融與創科結合起來發展至關重要”。



蔡冠深表示，粵港澳大灣區的要素流通是當前重要課題，落馬洲河套地區（港深創新及科技園）是北部都會區內推動深港創科協同發展的旗艦項目與核心引擎，將是很好的範例。他強調，要把“南金融、北創科”的發展構想落實，就要把北部都會區做實，與深圳對接，實現強強聯合。



蔡冠深還認為，深圳創新能力突出，香港的現代服務業則是強項，大家聯動起來必將產生強大的協同效應。香港要進一步成為“超級合夥人”，與深圳企業攜手合作，共同開拓市場，形成新的發展方向。“不只是帶它們走出去，還要跟它們一起合作壯大”。