張亞中：一脈慈心渡海峽--青礁、白礁慈濟祖宮參訪記

張亞中與接待好友在東礁慈濟祖宮合照，背後為保生大帝吳本塑像。 好友們接待張亞中校長，共同品嚐被譽為“海峽兩岸首款融合茶”的“珍之裡”。 中評社香港10月1日電／一脈慈心渡海峽--青礁、白礁慈濟祖宮參訪記



作者：張亞中



在即將返回台灣之前，今天特別在眾多好友的陪同下，先後參訪位於廈門海滄的“青礁慈濟祖宮”與漳州白礁的“白礁慈濟祖宮”。兩座祖宮相距不遠，同奉一位慈心濟世、護佑生民的醫神--保生大帝。



走進祖宮，看見香煙裊裊、殿宇莊嚴，心中湧起的，不只是對神明的敬意，更有一種似曾相識的親切。因為這裡的神像、香火、石雕、楹聯，以及信徒虔誠合掌的姿態，在台灣許多地方都可以看見。海峽雖然阻隔了地理，卻從未割斷共同的信仰與文化記憶。



保生大帝在台灣一般又稱“大道公”、“吳真人”。根據不同統計，台灣主祀或奉祀保生大帝的廟宇約有三百至五百座；民間信仰團體則估計，信眾約有五百萬人。從台北大龍峒保安宮、台中元保宮，到台南學甲慈濟宮，以及散布各地城鎮與鄉村的保生大帝廟，香火綿延，信眾遍布。“內政部”所介紹的大龍峒保安宮，不但是全台規模最大的保生大帝廟宇，其木雕、石刻、彩繪、泥塑與剪黏，更是台灣傳統建築藝術的瑰寶。



這份信仰並非在台灣孤立形成，而是隨著早期閩南先民渡海而來。當年的移民面對瘴癘、疾病、風浪與墾荒的艱辛，所能攜帶的或許不多，卻總會帶上一縷故鄉的香火。保生大帝既是醫神，也是遠行者心中的守護神。



台灣史料記載，荷蘭據台時期，台南一帶已建有大道公廟；鄭成功來台以後，隨著漳泉軍民渡海，保生大帝信仰更加興盛。台南學甲慈濟宮的開基神像，便相傳是先民自白礁奉請來台。每年舉行的“上白礁”祭典，所遙祭的不只是一座海峽彼岸的祖宮，更是先民來處與文化根源。



保生大帝本名吳本（相傳為吳夲），生於北宋太平興國四年（979年），卒於景祐年間（1036年）。相傳他自幼聰穎，熟習醫理，精通本草與方脈，終身行醫濟世，不分貧富貴賤，視病如親；遇到窮苦病患，不但不收診金，還予以藥物救助。地方志稱許他“精歧黃術，以藥方濟人，廉恕不苟取”，這短短幾句話，正點出了他最令人敬仰之處：不只是醫術高明，更有悲憫蒼生、不求名利的醫德。



吳本去世後，百姓感念其恩德，立祠塑像，尊為“吳真人”。南宋以後，朝廷先後賜予“慈濟”、“忠顯”、“英惠”等廟額或封號；依宮廟傳說與後世形成的信仰譜系，他又由“真人”、“真君”逐步尊為“保生大帝”。



至於部分明代敕封及醫治皇后的故事，正史、地方志與民間傳說之間雖有不同記載，卻共同反映了一件事：在百姓心中，吳本早已從一位懸壺濟世的民間醫者，昇華為護佑一方、保國安民的神明。“從真人到大帝”，不只是封號的提高，更是千百年來人民對仁心仁術的共同追念。



青礁慈濟祖宮位於廈門海滄岐山東南麓，民間稱為“東宮”，與白礁慈濟祖宮隔界相望。相傳保生大帝吳本生前曾在青礁一帶採藥、修道、行醫，為鄉民治病；他去世以後，百姓感念其恩德，便在原有的龍湫庵塑像奉祀。因此，青礁不只是一座供奉醫神的祖宮，也被視為吳真人行醫濟世精神的重要發祥地。

