美國務卿魯比奧在中國國慶向中國人民道賀

美國國務卿魯比奧向中國人民祝賀國慶節 中評資料圖

中評社華盛頓9月30日電（記者 余東暉）在中國國慶節到來之際，美國國務卿魯比奧9月30日發表聲明，向中國人民致以節日問候。



聲明全文如下：我謹代表美利堅合眾國，向中國人民祝賀10月1日中華人民共和國成立77周年。美國祝願中國人民在新的一年里享有友善（goodwill）、和平、健康、幸福。



這是魯比奧擔任美國國務卿以來，第二次向中國人民祝賀中國國慶節。與去年9月30日一樣，今年的賀詞內容依然非常簡短，只有兩段兩句話。去年賀詞的第二句話是：美國祝願中國人民在新的一年里享有健康、幸福、繁榮與和平。



魯比奧之前的拜登政府的國務卿布林肯在2023年和2024年向中國人民發出的國慶賀詞都是三段式，在第二段談論對美中兩國的合作希望。2023年提到“歡迎與中國合作應對氣候危機、公共健康、打擊毒品、食品安全和全球宏觀經濟穩定等挑戰”；2024年提到“我們承諾管控與中華人民共和國的雙邊關係的責任，保持溝通渠道的開放”。



儘管魯比奧今年的中國國慶賀詞依然簡短，未提兩國關係，但是在中國國家主席習近平抵達美國進行國事訪問的9月23日，魯比奧在聯合國大會期間舉行的記者會上評價美中元首外交時說：



美國和中國是世界上最大的兩個經濟體，是世界上最強大的兩支軍隊。美中關係將決定21世紀。美中不在最高級別進行互動的想法是不負責任的。這太不像話。美國現在有義務與中國最高級別的人進行互動和對話。領導人相互交談和會晤是負責任的治國之道。