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中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域執法巡查
http://www.CRNTT.com   2026-10-01 07:45:24
視頻截圖。
　　中評社北京10月1日電／據中國海警：9月30日，中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。9月份以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船只，進一步強化有關海域管控，堅決維護國家領土主權和海洋權益。
 


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