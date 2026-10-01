全軍部隊在練兵備戰中迎接國慶

中評社北京10月1日電／新華社報道，守護祖國安寧，時刻枕戈待旦。新中國成立77周年到來之際，全軍部隊以練兵備戰、巡邏執勤的實際行動，慶祝祖國生日。



從西北戈壁到東海之濱，從高山之巔到大洋深處，廣大官兵枕戈待旦、堅守戰位，抓緊練兵備戰。國慶前夕，新疆軍區某合成團一場全流程戰備拉動演練展開，全面檢驗部隊快速反應、長途機動、特情處置能力，以及戰備意識、戰備素養和物資儲備水平。同時，該團還組織群眾性練兵比武，官兵在角逐中錘煉打贏本領。



東部戰區火箭軍某部組織比武考核，緊貼實戰設置課目，全員全要素檢驗訓練成效。考核結束後，該部依據考核結果逐項復盤，查擺短板弱項，邀請首席專家和技術室工程師開設“理論夜校”，圍繞重難點授課答疑，以考促訓、以學強能。



警報響起，駐守高山之巔的南部戰區空軍某雷達站官兵迅速奔向戰位。操縱員緊盯顯示屏，實時跟蹤空中目標，不間斷掌握空情動態。“戰位有我在，請祖國和人民放心過節！”雷達站官兵表示，將保持高度戒備，確保全時待戰、隨時能戰。



全國各地武警官兵在機場、火車站、旅遊景區等人流密集區堅守戰位，加強執勤巡邏，守護人民群眾度過歡樂祥和的假期。擔負巡邏勤務的武警肇慶支隊緊盯重點部位，優化巡邏布防，聯合地方公安扎實開展社會面巡邏防控工作，全力築牢轄區安全防線。



維護世界和平，彰顯大國擔當。很多官兵堅守在護航、維和等任務一線，以實際行動向祖國母親獻禮。萬里之外的亞丁灣，中國海軍第49批護航編隊艦艇導彈驅逐艦昆明艦、綜合補給艦駱馬湖艦正犁浪蹈海，以戰鬥姿態守護過往商船安全，把對祖國的祝福化作履職盡責的實際行動。