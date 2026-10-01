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國旗與太陽一同升起！新中國77週年華誕
http://www.CRNTT.com   2026-10-01 08:57:02
10月1日清晨，隆重的升國旗儀式在北京天安門廣場舉行，慶祝中華人民共和國成立77周年。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京10月1日電／今天，新中國迎來77周年華誕。

　　據新華社、人民日報等多家官方媒體綜合報道，清晨，天安門廣場舉行2026年國慶升國旗儀式。

　　在雄壯的國歌聲中，五星紅旗與太陽一同升起！祝福偉大的祖國國泰民安、繁榮昌盛！ 


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