國旗與太陽一同升起！新中國77週年華誕

10月1日清晨，隆重的升國旗儀式在北京天安門廣場舉行，慶祝中華人民共和國成立77周年。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月1日電／今天，新中國迎來77周年華誕。



據新華社、人民日報等多家官方媒體綜合報道，清晨，天安門廣場舉行2026年國慶升國旗儀式。



在雄壯的國歌聲中，五星紅旗與太陽一同升起！祝福偉大的祖國國泰民安、繁榮昌盛！