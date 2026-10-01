【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
國旗與太陽一同升起！新中國77週年華誕
http://www.CRNTT.com
2026-10-01 08:57:02
10月1日清晨，隆重的升國旗儀式在北京天安門廣場舉行，慶祝中華人民共和國成立77周年。（圖片來源：新華社）
中評社北京10月1日電／今天，新中國迎來77周年華誕。
據新華社、人民日報等多家官方媒體綜合報道，清晨，天安門廣場舉行2026年國慶升國旗儀式。
在雄壯的國歌聲中，五星紅旗與太陽一同升起！祝福偉大的祖國國泰民安、繁榮昌盛！
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美國務卿魯比奧在中國國慶向中國人民道賀
(2026-10-01 03:27:43)
外館雙十邀請函寫台灣 綠委：好事不用跳腳
(2026-09-30 13:45:55)
天安門祝福祖國花籃上新 融入十五五元素
(2026-09-30 11:58:07)
駐紐約總領館國慶招待會 暢談中美新願景
(2026-09-29 15:29:45)
王滬寧：堅定不移推進祖國統一大業
(2026-09-29 10:50:44)
鐵路中秋國慶假期預計發送旅客2.84億人次
(2026-09-23 17:25:50)
中國啟動全國國慶文化和旅遊消費月
(2026-09-22 16:26:18)
美國建國250週年 驕傲與擔憂並存
(2026-07-07 00:58:54)
關注：AIT國慶活動邀他們 不見賴清德
(2026-07-07 00:26:35)
國慶中秋假期超24億人次跨區域流動
(2025-10-08 17:39:07)