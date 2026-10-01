多國祝賀新中國成立77周年　期待深化合作

10月1日清晨，隆重的升國旗儀式在北京天安門廣場舉行，慶祝中華人民共和國成立77周年。這是升國旗儀式後放飛和平鴿。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月1日電／慶祝中華人民共和國成立77周年之際，多國政要出席我駐外使領館使團國慶招待會等活動。他們高度評價新中國取得的偉大發展成就，紛紛表示期待深化對華合作。



綜合新華社駐外記者報道，比利時副首相兼就業、經濟和農業大臣克拉蘭瓦爾代表比方熱烈祝賀中華人民共和國成立77周年，表示中國是世界主要經濟體和比利時的重要夥伴，比方願同中方一道努力，將雙方合作潛力轉化為更多惠及兩國人民的務實成果。



土庫曼斯坦副總理兼外長梅列多夫祝賀新中國成立77周年，並表示近年來，土中貿易往來與人文交流規模顯著增長，期待兩國合作不斷擴展到更多領域。



歐盟對外行動署副秘書長茨瓦赫代表歐盟向中方致以國慶祝賀，表示歐中關係已成為世界上最具影響力的雙邊關係之一，希望雙方加強建設性溝通，推動歐中關係向前發展。



聯合國秘書長辦公廳主任拉特雷等聯合國高官熱烈祝賀新中國成立77周年取得的輝煌成就，高度評價中國為聯合國多邊主義事業所作貢獻，並衷心期盼中國為全球和平與發展注入更多動力，推動凝聚更多國際共識造福世界。



新加坡總理公署部長兼財政部和國家發展部第二部長英蘭妮熱烈祝賀中華人民共和國成立77周年，積極評價新中國取得的非凡發展成就。英蘭妮表示，對新中全方位高質量的前瞻性夥伴關係不斷發展滿懷信心。明年，新加坡將擔任東盟輪值主席國，期待與中方加強協調、密切合作，共同推動地區和平、穩定與繁榮。



博茨瓦納總統事務部長莫瓦薩說，向中國人民致以熱烈的節日祝賀。新中國取得的巨大發展成就鼓舞了許多國家，博茨瓦納願借鑒中國在改善人民生活和減貧方面的經驗。中國是博茨瓦納“忠實的朋友和可靠的發展夥伴”，博方願吸引更多中國投資。



馬達加斯加武裝力量部長拉扎菲通布向中國人民致以誠摯的節日祝福。他說，馬中兩國在農業、數字發展、基礎設施建設以及人員培訓與交流等領域合作日益密切。馬方願進一步深化對華合作，增進彼此了解，更好服務國家發展，惠及兩國人民。



南非國民議會事務主席塞弗羅利克表示，新中國成立77年來，中國已成為全球主要經濟體、科技創新中心以及國際事務的重要參與者。中國的長遠眼光、對人才與基礎設施的持續投入，為全球南方發展提供了啟示。

