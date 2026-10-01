科技巨頭簽AI安全承諾　違規處罰機制空白

9月22日，在位於紐約的聯合國總部，美國總統特朗普在第81屆聯合國大會一般性辯論上發言。（新華社資料圖片） 中評社香港10月1日電／當地時間9月29日，美國總統特朗普在白宮會晤多家科技巨頭負責人，與六家AI企業簽署有關AI安全的協議，要求科企承諾加強對AI模型內部安全管控，提倡自我監管。



據香港大公報報道，特朗普當天還簽署將“人工智能”正式改名為“超級智能”的行政令。



美媒紛紛潑冷水，認為協議本質屬自願性質，無法律約束力，也未列出對違規企業的處罰機制，如何落實存疑。



僅具道德約束力 缺乏懲罰機制



特朗普當天在白宮舉辦“超級智能會議與午宴”，近20位科技企業負責人出席，包括朱克伯格、阿莫戴、布羅克曼、皮柴、黃仁勛及馬斯克等。午宴後，特朗普與Anthropic、谷歌、Meta、英偉達、OpenAI及SpaceXAI六家公司代表，簽署《白宮超級智能協議：前沿責任聯合承諾》。



協議要求所有訓練、部署前沿AI大模型的企業建立完善的內部流程與管控機制，確保技術按預設目標運行，並提出四層管控與審查機制：建立內部管控和監測機制；設立內部團隊保障機制運行並整改問題；引入獨立外部審查機構；由董事會獨立委員會監督整改。



特朗普強調科技企業自我監管AI很重要，美國政府無意立法監管，形容協議“在某種程度上就像是一部憲法”。但被問及是否具有法律約束力時，他卻表示，“我認為它具有道德約束力”。



改名“超級智能” 搶占話語權



特朗普還簽署行政令，要求聯邦部門在法律允許範圍內以“超級智能”代替“人工智能”表述，並要求總統科技顧問在60天內提交相關立法建議。

