買房“國補”上線！最高節省利息近5萬元

這是2025年5月26日拍攝的河北省保定市城中村改造三期工程南劉各莊村安置區樓房。（新華社資料圖片） 中評社香港10月1日電／今日起，居民使用新發放商業性個人住房貸款買房，符合條件的可以享受貸款貼息。



據央視新聞報道，這是國家層面首次為個人房貸貼息。



誰能享受？同時滿足三個條件



此次貼息政策聚焦首套剛需，重點支持普通家庭新購中小套型、較低價位的住房。根據通知，居民家庭需同時符合以下三個條件：



一是使用新發放的商業性個人住房貸款購買首套住房，不包括存量貸款置換。“首套住房”認定按現行政策執行，新房、二手房均可。



二是所購住房建築面積不超過120平方米。



三是所購住房價格不超過150萬元。



使用公積金貸款購房、使用貸款購買保障性住房的群體，國家已有相關政策支持，此次不疊加享受。



示例：客戶甲擬在A城市購買一套二手房，建築面積100平方米，所購住房價格140萬元，符合A城市首套房貸款認定要求。根據貼息條件，如客戶甲在銀行申請一筆二手房貸款並在2026年10月1日（含）後發放，則可享受本次財政貼息政策。



為何設置門檻？精準惠及目標群體



三部門有關負責人表示，中央財政實施居民購房貸款貼息政策，是住房領域保障和改善民生方式的一種探索，通過對房屋總價、房屋面積、貸款類別等作出界定，盡可能精準惠及目標群體，幫助準備買最普通房子的收入相對不高家庭“降點月供”。

