國慶晚會香港明晚舉行　2026架無人機助陣

蔡冠深表示，今年國慶文藝晚會以“香江放歌·山海同慶”為主題，呈獻流行音樂、粵劇、舞蹈、雜技及魔術等表演。（香港文匯報資料圖片） 中評社香港10月1日電／由香港同胞慶祝中華人民共和國成立77周年籌備委員會主辦的“香港同胞慶祝中華人民共和國成立77周年國慶文藝晚會”，將於10月2日晚在紅磡香港體育館舉行。



據香港文匯報報道，今年晚會以“香江放歌·山海同慶”為主題，匯聚香港和內地文藝界頂尖陣容，呈獻流行音樂、粵劇、舞蹈、雜技及魔術等豐富多彩的表演節目。



此外，場外紅磡新海濱亦將舉行由2，026架無人機組成的表演，讓沿途市民欣賞。籌委會執行主席蔡冠深昨日接受媒體訪問時表示，香港正積極推動“盛事之都”概念，社會上融合文藝、科技、娛樂及節慶元素的各類慶祝國慶活動，可為香港帶來人流，帶動旅遊、餐飲、零售及消費市場，為整體經濟注入動力。



根據籌委會昨日公布的國慶文藝晚會節目程序表，晚會整體節目編排融合多種表演形式，並邀請多個不同領域的團體、學校及演藝界人士參與演出，展示香港同胞對國家的熱愛及支持，彰顯錦綉中華文化與香江密不可分的連結，向祖國獻上最誠摯的祝福。



晚會將以莊嚴的儀式揭開序幕，首先由解放軍駐香港部隊儀仗隊負責奏唱國歌。主禮致辭後，連串文藝表演隨即登場。首個節目為《今天是你的生日》，結合鋼琴演奏、學生與企業合唱，其中鋼琴演奏部分由鄭慧負責，並由劉錫明、陳笑瑋聯同保良局蔡繼有學校及中銀香港合唱團參與合唱。其後，歌手陳潔靈獻唱《今晚夜》與《白金升降機》。



雜技帶來肩上芭蕾《天鵝湖》



晚會中段，舞蹈與音樂表演交替登場。舞蹈方面，包括香港舞蹈團演出的《舞武之間》、南方歌舞團擔綱演出的《一紙山海》，及解放軍駐香港部隊文化工作隊帶來的《破曉》。歌曲方面，則有林曉峰、胡海泉與曾航生聯同香港紀律部隊合唱團合唱歌曲《強》，以及歌手海兒與麥子傑一同演唱《寸心》。



今年晚會亦加入兼具傳統戲曲與創新元素的演出。在新唱粵劇環節中，龍貫天、南鳳、梁振文、吳敏婷及香港粵劇藝術團將聯合演出《彩雲追月》；魔術表演《幻匯香江》由魔術師甄澤權與智元機器人共同合作演出；雜技方面則帶來肩上芭蕾《天鵝湖》。

