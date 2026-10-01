“美酒美饌”今開鑼　香港逾百餐飲吸客

“尖沙咀中·美酒美饌 2026”活動正式啟動。（圖片來源：香港文匯報） 中評社香港10月1日電／今日是“十一”國慶日，內地國慶黃金周亦正式開啟。由尖沙咀中部策略發展協會主辦的年度重點餐飲盛事—“尖沙咀中·美酒美饌2026”今日開鑼。



據香港文匯報報道，活動以“味動四方 樂聚尖中”為主題，廣邀區內各式餐廳及酒吧攜手呈獻逾百項獨家餐飲驚喜。活動橫跨國慶黃金周及萬聖節黃金檔期，為全港市民及旅客帶來全新的餐飲與文化體驗，以味道推動本地消費，並吸引旅客到訪，將盛事效應轉化為區內實質經濟活力。



今年活動邁入第三屆，匯聚區內逾百個多元餐飲優惠，陣容涵蓋米芝蓮名店、傳統經典老字號、新派日韓料理以至諾士佛台人氣酒吧等，服務網絡全面覆蓋厚福街、山林道、金巴利道及加拿分道等核心美食地標。



為全方位照顧本地市民與旅客的飲食偏好，大會聯同參與商戶精心打造四大主題禮遇，包括主打歡聚共享的“買一送一”超值優惠、“Mi＋手機程式節慶套餐”、專為國慶檔期設計的“國慶同樂·10月壽星禮遇”，以及10月29日開始引爆節日狂歡氣氛的“壓軸狂歡·萬聖美酒賞”。



AI機器人即衝精品咖啡



此外，於Mira Place B1中庭舉辦的“味”來漫嘗主題活動，內容包括由AI機器人現場即衝精品咖啡、傳統奶茶師傅手拉港式奶茶，現場亦有“港”式Mochi、即制糖葱餅及霓虹燈打卡位，帶領大眾穿越未來與過去；月中更加設戶外萬聖節光影裝置，全方位激活地區消費活力。

