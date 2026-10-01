總統“轉崗”總理　武契奇所為何來？

9月27日，武契奇在塞爾維亞首都貝爾格萊德出席新聞發布會。（新華社資料圖片） 中評社北京10月1日電／當地時間2026年9月27日晚8時，為投身即將開啟的議會提前選舉，塞爾維亞總統武契奇正式宣布辭去總統職位。



據中國新聞網報道，約三周前，武契奇正式簽署總統令，宣布解散國民議會，計劃於10月25日提前舉行議會選舉。



隨著“雨棚坍塌事件”的政治餘波持續發酵，6月份，武契奇首次公開表達了自己的辭職意願。此番他正式辭去總統職務後，塞爾維亞將迎來新一輪政治格局重組。



緩兵之計



公開信息顯示，2026年，武契奇已經三次高調宣布辭任總統。



最初是在6月11日，武契奇在一次媒體採訪中，對記者調侃“正在打包總統官邸裡的書籍”，以非常輕鬆的口吻表露了他的辭職打算。



半個月後，恰逢塞爾維亞最重要的傳統節日——聖維圖斯日（又稱維多夫丹節），來自全國各地的數萬名群眾頂著炎炎烈日齊聚貝爾格萊德國民議會前，通過集會來表達對武契奇和塞爾維亞前進黨的支持。人們高呼“勝利！勝利！”，武契奇登上主席台，發表題為《塞爾維亞，同一個家園》的演講，鄭重宣布會在數周後辭去總統職務，並將提前舉行總統和議會選舉。



聖維圖斯日是1389年的科索沃會戰的儒略歷紀念日。歷史上，塞爾維亞大公拉扎爾·赫雷別利亞諾維奇率領巴爾幹基督教聯軍，在這一天與入侵的奧斯曼蘇丹穆拉德一世在科索沃平原展開慘烈決戰。雖然兩方君主雙雙陣亡，但此次戰役卻在日後成為一個刻入塞爾維亞民族骨髓的精神符號，象徵著人民的團結與不屈的反抗。



武契奇在這一天拋出辭職承諾，更像是舉行一場隆重的政治儀式，既是進行政治動員，也向政治反對派表明立場。



在這場集會中，武契奇還宣布將組建名為“團結的塞爾維亞”的新競選聯盟，強調“相信塞爾維亞前進黨將在新的選舉中獲得比以往任何時候都更加具有壓倒性的勝利”。



然而，武契奇之後並沒有“很快辭職”，而只是在7月20日重申了辭職意願。直到9月9日，武契奇正式簽署總統令解散國民議會，並宣布提前舉行議會選舉，他的辭職計劃才有了實質性進展。



按照塞爾維亞憲法，總統任期5年，最多只能連任一次。武契奇在2017年4月首次當選總統，2022年5月大選中又高票獲得連任，他的第二個任期應當在2027年5月正式結束，屆時他將不能再參選總統。也就是說，即便武契奇不主動提出辭職，他的總統任期也就僅剩下大半年。