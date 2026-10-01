國慶77周年　外交部駐港公署舉行升旗儀式

外交部駐港特派員公署舉行升旗儀式。（香港文匯報資料圖片） 中評社香港10月1日電／今日是中華人民共和國成立77周年，外交部駐港特派員公署早上7時舉行升旗儀式。



據香港文匯報報道，外交部駐港特派員公署特派員崔建春率領一眾人員代表及家屬，在辦公大樓前肅立，現場奏唱國歌，全體人員向國旗行注目禮致敬，國旗徐徐升上旗桿頂，之後眾人返回辦公大樓。