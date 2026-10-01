特朗普：美軍撤離伊拉克是美國偉大的一天

美國總統特朗普。（新華社資料圖片） 中評社北京10月1日電／美國總統特朗普說，當年美國入侵伊拉克的決定“極其糟糕”；現在最後一批美軍終於離開伊拉克，“這對美國來說是偉大的一天”。



據聯合早報報道，美軍9月30日完全撤出伊拉克，結束美國在這個中東國家長達23年的軍事存在。



特朗普當天在自己的真相社交（Truth Social）平台發文慶祝這一轉折點。他寫道：“當初讓我們深陷這場泥潭的決策極其糟糕，歷經漫長歲月，這一切終將成為歷史。這對美國來說是偉大的一天。”



他表明：“重要的是，我們離開時，伊拉克迎來了一位出色的新總理，那就是扎伊迪（Ali al－Zaidi）。他是我從一開始就支持並力挺的人。”



扎伊迪今年5月中旬出任伊拉克總理，並在7月首次訪問美國，與特朗普會晤。



特朗普還說，美軍結束在伊拉克駐軍，“不僅是美國的勝利，也是伊拉克的勝利，更是對伊斯蘭國（ISIS）的決定性勝利”。



他強調，伊國組織連同其他極端危險勢力，已在他第一屆總統任期內被徹底摧毀。



他還將此次撤軍同美軍2021年撤離阿富汗時出現傷亡的混亂相比，稱此次美軍人員和裝備“有序撤離”，“標誌著這場代價高昂的‘地獄之旅’終於畫上句號”。