香港舉行國慶酒會　各界共聚祝福祖國

全場共同舉杯，祝福祖國繁榮昌盛，香港欣欣向榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月1日電（記者 盧哲）香港特區政府10月1日上午在香港會議展覽中心舉行國慶酒會，慶祝中華人民共和國成立77周年。香港特區行政長官李家超出席升旗儀式併為酒會主禮，與各界嘉賓共聚一堂，祝願祖國富強昌盛、香港繁榮穩定。



當天上午，在金紫荊廣場舉行升旗儀式後，觀禮嘉賓移步至會展中心出席國慶酒會。特區政府主要官員、行政會議成員、立法會議員及中央駐港機構相關負責人等社會各界人士出席。



酒會上，李家超擔任主禮嘉賓，全國政協副主席梁振英、中央人民政府駐香港聯絡辦公室主任周霽、駐港國家安全公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐香港部隊政治委員賴如鑫、終審法院首席法官張舉能、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、立法會主席李慧琼、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀擔任祝酒嘉賓。



酒會首先由香港青少年帶來特色樂曲奏唱節目。隨後，酒會上播放了神舟二十三號香港載荷專家黎家盈從中國空間站向國家表達祝福的視頻。黎家盈表示，能夠在太空慶祝國慶，感到無比激動和自豪。她說，親身參與國家載人航天任務，令她深切感受到國家實力的騰飛，在空間站操作的每一台設備和進行的每一項科學實驗，都凝聚著中國製造與中國創造的驕傲。她感激國家對港澳的關心與厚愛，並重申國家的全力支持永遠是港澳最強的後盾和最大的底氣。她祝願祖國山河錦繡、盛世長青，港澳繁榮穩定，“一國兩制”實踐行穩致遠。



李家超在致辭中表示，今天是中華人民共和國成立77周年的大日子，也是《香港第一個五年規劃》公布後迎來的第一個國慶日，別具意義。他指出，香港製定五年規劃，是要立足“一國兩制”獨特優勢、抓緊國家發展機遇，“機遇不會長久等候，我們必須當機立斷、應時而動，主動融入和服務國家發展大局，令香港發展得更好，讓市民分享更多發展紅利。”



李家超介紹，香港“一五”規劃聚焦六大範疇，涵蓋強化“四中心、一高地”建設、發揮國際化優勢、加快北部都會區發展、深化內聯外通、提升民生福祉，以及統籌發展和安全。他表示，香港是全球唯一同時匯聚國家機遇與國際機遇的城市，將全力站穩國內國際雙循環的樞紐地位，發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色。



隨後，全場共同舉杯，祝福祖國繁榮昌盛，香港欣欣向榮。