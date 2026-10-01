鏡頭：選委會選舉臨近　各界交流熱絡

全國政協副主席梁振英與來自地區及青年工作領域人士合影（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月1日電（記者 盧哲）香港特區政府10月1日上午在香港會議展覽中心舉行國慶酒會，慶祝中華人民共和國成立77周年。中評社記者觀察，與平常的七一及國慶酒會相比，今年酒會結束之後參與嘉賓留在場內互動的時間明顯更長。聯想到2026年香港選舉委員會界別分組一般選舉提名期即將開始，或許成為各界更熱絡交流的原因之一。



中評社記者在現場看到，酒會結束後半小時，場內仍見到全國政協副主席梁振英、財政司司長陳茂波、創新科技及工業局局長孫東、醫務衞生局局長盧寵茂、立法會前主席曾鈺成等在場內中間位置與眾人交談、合影。不少地區工作人士及外籍人士都有上前交談合影，各官員及政界資深人士都來者不拒。



與往年半小時左右場內人士陸續離開的場景對比，今年參與酒會的嘉賓“社交需求旺盛”，持續走動、交談、合影，場地幾乎一個半小時之後才開始逐漸冷清。



選舉委員會界別是香港選舉制度的核心組成部分，其作用在於透過廣泛代表性的界別劃分，確保選舉委員會能體現社會整體利益，並履行兩項關鍵的憲制職能：選舉行政長官及選舉部分立法會議員，同時負責提名行政長官選舉及立法會選舉的候選人。



2026年選舉委員會界別分組一般選舉是完善選舉制度後的第二次選委會界別分組一般選舉，將於2026年11月22日舉行。提名期由10月7日至20日，為期兩週。此次選舉旨在選出新一屆選舉委員會的選任委員，新一屆選委會將於2027年2月1日組成，任期五年至2032年1月31日結束。



選舉委員會由1500名委員組成，分為五個界別，共40個界別分組。其中當然委員有362席，包括港區全國人大代表、港區全國政協委員、立法會議員等；提名委員156席，由機構提名產生；選任委員982席，即本次一般選舉需經選舉產生的席位。

