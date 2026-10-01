鏡頭：香港舉行國慶酒會　“航天”成打卡焦點

多位嘉賓特意拿來國旗區旗，與航天員“合影”（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月1日電（記者 盧哲）香港特區政府10月1日上午在香港會議展覽中心舉行國慶酒會，慶祝中華人民共和國成立77周年。今年酒會的一大亮點，是在會場外特別設置了以航天為主題的展覽，展示國家航天事業的輝煌成就，以及香港參與國家航天工程的最新成果。



位於會展中心的酒會會場外，以“同圓航天夢 共襄復興業”為主題的航天展覽吸引了不少關注。展覽內容包括天宮太空站與神舟飛船模型、“天韵相機”模型、玉兔號月球車模型等，展板上印有神舟二十三號乘組的相片，供參觀者“打卡”留念。



更有“科技感”的是，參觀人士還可通過綠幕與電腦，合成一張與神舟二十三號航天員乘組的“拍立得”合影。現場共有三種照片形式可選擇，包括與香港首位航天員黎家盈單獨合影，及與乘組全部3名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈共同合影。完成拍照3分鐘內，照片即會打印出來，套上航天主題的卡紙，十分有紀念意義。



中評社記者在現場看到，許多參加酒會的嘉賓都被“合影”吸引，紛紛排隊等待拍照，更有多位嘉賓特意拿來國旗區旗，一同合影留念。



值得關注的是，國慶日前夕，香港科技大學發佈了由“天韵相機”拍攝的首批香港遙感影像，展示香港科研團隊參與國家航天工程的重要成果，以此慶祝中華人民共和國成立77周年。科大土木及環境工程學系系主任兼講座教授張利民表示，在國慶日前夕發布首批由“天韵相機”拍攝的香港影像別具意義，是獻給祖國和香港的一份特別禮物。