神舟二十三號航天員視頻祝福祖國

中評社香港10月1日電／10月1日，新中國迎來77歲生日。舉國歡慶的時刻，正在中國空間站執行任務的神舟二十三號航天員乘組，向偉大祖國送上來自蒼穹的特別祝福。



新華社報道，身處約400公裡外的太空家園，朱楊柱、張志遠、黎家盈3名航天員心裡對祖國家園始終念念不忘。從舷窗俯瞰神州大地，錦綉山河盡收眼底，首次飛天的香港航天員黎家盈深情地說：“從空間站遙望地球，那片燈火璀璨的土地就是我們日夜思念的祖國。”



中國空間站是中國人獨立自主建設的太空家園，於2022年全面建成。自5月24日深夜乘神舟飛船飛赴中國空間站至今，朱楊柱、張志遠、黎家盈3名航天員出差太空已滿4個月，目前狀態良好、協同高效，穩妥完成了在軌輪換、對太陽翼進行艙外維修、應用載荷出艙等任務。



今年是中國航天事業創建70周年。從東方紅唱響寰宇到北鬥組網服務全球，從嫦娥奔月到天問探火，從中國空間站建成到載人月球探測穩步推進……七秩問天，中國航天實現從無到有、從弱到強的歷史性跨越。



“我們無法忘記，在大漠戈壁、深山海島，有一群人七十載仰望星空、接續奮鬥，創造了中國航天的輝煌。”首次出征太空的張志遠深有感觸地說。



二次飛天的朱楊柱是中國第三批航天員，也是首次以指令長身份帶隊執行長期駐留任務。他說：“請祖國放心，請老一輩航天人放心，‘歷史接力棒’已經傳到我們手中，我們一定跑好這一棒，把中國人的太空家園守護好、建設好。”



當中國空間站平穩飛越祖國上空，3名航天員齊聲送出對祖國對航天事業的視頻祝福。