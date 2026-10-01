李家超祝國慶　把握國家機遇創成果惠市民

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月1日電（記者 盧哲）香港特區10月1日在灣仔會議展覽中心舉行國慶酒會，慶祝中華人民共和國成立七十七周年。香港特區行政長官李家超表示，今年是《香港第一個五年規劃》公布後迎來的第一個國慶日，別具意義。他強調，香港“一五”規劃兼具邏輯性和對焦性，此時制定五年規劃是要盡快全面把握國家發展帶來的龐大機遇，創造更多發展成果，惠及市民。



​李家超在致辭時說，今天是中華人民共和國成立七十七周年的大日子，是《香港第一個五年規劃》公布後迎來的第一個國慶日，別具意義。



​他說，香港制定五年規劃，不僅是制定一系列政策舉措，更是立足“一國兩制”獨特優勢、順應時代潮流、抓緊國家發展機遇的戰略謀劃。“為何我們要制定五年規劃？又為何是這個時候呢？答案很直接：就是要盡快全面把握國家發展帶來的龐大機遇，創造更多發展成果，惠及市民。”李家超表示，面對瞬息萬變的地緣格局調整、產業鏈重組，以及科技與人工智能的高速發展，香港必須主動謀劃、前瞻布局。



李家超表示，中國作為世界第二大經濟體，被公認為環球經濟發展的動力源和穩定器。機遇不會長久等候，“我們必須當機立斷、應時而動，制定五年規劃，抓緊機遇，跑上時代步伐，主動融入和服務國家發展大局，令香港發展得更好，讓市民分享更多發展紅利”。



​李家超指出，香港“一五”規劃兼具邏輯性和對焦性，是在全面檢視香港當前優勢、短板、機遇與風險的基礎上，針對性地作出強優補短，把握機遇、管控風險的全面部署。



“一五”規劃聚焦六大範疇：第一，強化“四中心、一高地”建設，即國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地；第二，發揮國際化優勢，深化建設法律及解決爭端、知識產權貿易和中外文化藝術交流中心；第三，加快發展北部都會區；第四，深化內聯外通；第五，提升民生福祉；第六，統籌發展和安全。六大範疇涵蓋經濟發展、空間布局、內外聯繫、民生提升及風險防控，組成環環相扣的完整體系。



​李家超表示，香港“一五”規劃有三大特有之處：一是切合香港的獨特性。文件的第一頁序言，即開宗明義指出，香港五年規劃要立足香港實況，制訂具有香港特色的政策措施和重大項目。

