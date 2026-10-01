黎家盈：國家的全力支持永遠是港澳最強後盾

香港舉行國慶酒會，香港載荷專家黎家盈通過視頻發來祝福（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月1日電（記者 盧哲）香港特區政府10月1日在香港會議展覽中心舉行酒會，慶祝中華人民共和國成立77周年。正在中國空間站執行任務的神舟二十三號乘組航天員、首位來自香港的載荷專家黎家盈通過視頻發來祝福。黎家盈表示，國家的全力支持，永遠是港澳最強的後盾和最大的底氣。



酒會現場播放了黎家盈錄制的影片。在空間站內，黎家盈笑容滿面，身後展示著中國國旗。她說：“今天是中華人民共和國成立77周年國慶日，能夠在中國空間站慶祝國慶，我感到無比激動和自豪。”



黎家盈提到了日前舉行的向國旗敬禮活動中，港澳大中小學升旗隊的同學們在北京觀看了升旗儀式，走訪首都，為祖國送上了祝福。



黎家盈說，回顧國家航天發展的非凡歷程，取得的每一項成就都是中華民族自強不息的縮影，這偉大民族精神，激勵著我們克服重重艱難險阻，一步一個腳印，將問天之路走得更加深遠，更加堅實。



“親身參與國家載人航天任務，讓我深切感受到國家實力的騰飛。我們在這裡操作的每一台精密設備、進行的每一項科學實驗，都凝聚著中國製造與中國創造的驕傲。”黎家盈說，“我深深感激國家對港澳的關心與厚愛，也倍加珍惜這次機會。國家的全力支持，永遠是港澳最強的後盾和最大的底氣。“



黎家盈還表示，香港和澳門都發布了五年規劃，港澳主動對接國家發展戰略，必將在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展。



在視頻的結尾，黎家盈送上祝福：“祝願祖國山河錦綉，盛世長青，祝願港澳繁榮穩定，‘一國兩制’實踐行穩致遠。”



據了解，為推動港澳青少年愛國主義教育深入開展，9月18日至22日，香港特區政府、澳門特區政府會同中央港澳辦、國務院港澳辦、北京市人民政府組織港澳大中小學升旗隊代表訪京，開展“向國旗敬禮”主題活動，來自港澳121所中小學的約1200名師生參加。



自飛赴中國空間站至今，黎家盈與朱楊柱、張志遠三名航天員出差太空已滿4個月，目前狀態良好、協同高效，穩妥完成了在軌輪換、對太陽翼進行艙外維修、應用載荷出艙等任務。