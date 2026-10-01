啟德體育園賀國慶　升旗儀式非遺共賞

啟德體育園國慶升旗儀式（中評社 錢璐攝） 中評社香港10月1日電（記者 錢璐 滿彥男）為慶祝中華人民共和國成立77周年，香港啟德體育園今日（10月1日）於中央廣場舉行國慶升旗儀式暨“與眾同樂”國慶主題系列活動。文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、體育專員蔡健斌、中聯辦宣傳文體部副部長何德軍及啟德體育園行政總裁金民豪等嘉賓出席，與大批市民及遊客一同見證莊嚴時刻，同賀祖國華誕。



上午時分，升旗儀式在莊嚴肅穆的氣氛中拉開帷幕。現場響起《歌唱祖國》的旋律，香港青少年軍總會儀仗隊步伐整齊劃一，護衛著五星紅旗昂首進場。保良局林文燦英文小學的學生隨即獻唱國歌，在全場嘉賓及市民的嘹亮歌聲中，鮮艶的國旗冉冉升起，全場肅立注視，寄托對祖國繁榮昌盛的美好祝福。



啟德體育園行政總裁金民豪表示，希望透過舉辦升旗儀式及中華文化活動，為市民提供一個歡聚交流的平台，加深大眾對中華文化的認識與認同，增進社區凝聚力與家國歸屬感，共同分享國慶喜悅。



為響應《香港第一個五年規劃》及《2026年施政報告》下推動文化、體育及旅遊融合發展，以及弘揚中華文化的方針，園區於儀式過後同場舉辦了國家級非遺“安徽花鼓燈”舞蹈表演、中華文化體驗坊、非遺專車互動展覽及購物賞等系列國慶活動，吸引大批市民及旅客熱情參與，展現香港作為中外文化藝術交流中心的獨特魅力與活力。



港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、立法會議員鄧家彪及林銘鋒，以及周大福企業、地區政府部門及啟德體育園代表等出席活動。

