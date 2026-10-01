俄羅斯向北約發出“核警告”有何考量？

中評社北京10月1日電／俄羅斯日前就北約在波羅的海地區軍事活動發出嚴厲警告，稱如果北約封鎖加里寧格勒州，俄方準備動用包括核武器在內的一切手段保衛領土。北約秘書長呂特9月30日回應稱，北約是“防禦性聯盟”，並譴責俄方“核威脅”。



加里寧格勒州發生了什麼？北約具體是如何回應的？局勢是否面臨進一步升級風險？



俄方為何發出“核警告”



新華社報道，近日，俄羅斯駐英國、比利時和愛爾蘭大使館均在各自“電報”賬號上發佈了關於加里寧格勒州的警告，稱如果北約國家試圖“封鎖”加里寧格勒州，俄方將使用“全部武器庫”來保衛領土，其中俄駐英國和愛爾蘭大使館的帖文中均提到“包括使用核武器”。



加里寧格勒州與俄羅斯本土不相連，它位於波羅的海沿岸，夾在北約成員國波蘭和立陶宛之間，是俄羅斯重要的軍事基地，部署有防空系統、導彈和海軍力量。芬蘭和瑞典加入北約後，俄羅斯在波羅的海方向的戰略環境進一步發生變化。



俄方稱，今年以來，北約有意演練封鎖加里寧格勒州。俄維也納軍事安全和軍控談判代表團團長尤利婭·日達諾娃9月30日表示，北約在俄邊境的軍事活動出現前所未有的增長，加里寧格勒州受到特別關注，北約正對其演練具體封鎖場景。



據媒體報道，6月，立陶宛、波蘭、法國等國在附近地區舉行演練，內容包括切斷通往加里寧格勒州的鐵路等。8月，數十架北約成員國軍機在加里寧格勒州周邊進行演練，模擬切斷當地通信並壓制防空系統。此外，北約的相關動向還包括：立陶宛議會啟動從憲法中刪除禁止部署核武器條款的程序，波蘭正與德國合作在附近挖掘戰壕等。



此前，俄總統普京曾警告，試圖封鎖加里寧格勒州可能導致緊張局勢急劇升級，並演變為大規模軍事衝突。他表示，對加里寧格勒州的任何威脅一旦出現，都將被摧毀。

