《中國夢·家國情》今晚開播　駐港部隊亮相

中評社香港10月1日電／中央廣播電視總台製作的《中國夢·家國情——2026國慶特別節目》今晚（10月1日）20時在央視綜合頻道（CCTV-1）、綜藝頻道（CCTV-3）、音樂頻道（CCTV-15）及央視頻等平台播出，獻禮中華人民共和國成立77周年。



據央視新聞報道，節目以“強國之志·吾輩當自強”“愛國之情·四海共歡慶”“報國之行·奮進正當時”三大篇章展開，共16個節目，從崢嶸歲月到盛世華章，呈現一代代中華兒女的奮鬥歷程。



星光熠熠 文化匯聚



演員肖戰在長城上獻唱《我和我的祖國》。他坦言，站在長城上，作為中國人感到由衷的驕傲和自豪。劉濤、陳妍希、張智霖、彭永琛等聯袂演唱《我的祖國》；孫楠、徐子堯獻唱《一念江山》，譚維維演繹《長路》，陳偉霆、黃子弘凡合唱《整個宇宙將為你閃爍》。馬來西亞歌手尤長靖與周筆暢共唱《共同家園》。



傳統文化 薪火相傳



“長城詩頌”環節由王勁松、王凱、李幼斌接力領誦；甄子丹為武術節目《這就是功夫》配音，世界太極拳冠軍楊德戰、詠春拳非遺傳承人董崇華等登台獻藝。



初心使命 報國擔當



“國旗下告白”環節邀得國家最高科學技術獎獲得者賁德、“七一勳章”獲得者馬善祥等講述報國初心。微故事《同名同心》邀請台灣新北板橋籃球隊員與福建廈門集美板橋籃球隊員同台，以體育交流呈現兩岸情誼。



軍事風采 護衛家國



軍事節目《戰位有我在》集結人民解放軍精銳力量：陸軍第72集團軍“全面模範連”、第73集團軍“強軍精武紅四連”、第82集團軍“強渡烏江模範連”，海軍遵義艦、空軍空降兵某部“黃麻起義紅三連”，以及中國人民解放軍駐香港部隊、駐吉布提保障基地、中國第12批赴南蘇丹（朱巴）維和步兵營、第24批赴黎巴嫩維和部隊官兵依次亮相。



節目最後以交響與合唱《我最愛的祖國》收尾，由張英席、徐瑞陽領唱，中國愛樂樂團表演。具體節目內容以實際播出為準。