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特朗普：最後一批美軍正在撤離伊拉克
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2026-10-01 16:06:22
特朗普（資料圖）
中評社北京10月1日電／央視新聞報道，當地時間9月30日，美國總統特朗普在其社交媒體平台“真實社交”上發帖稱，他很高興地宣布，最後一批美軍正在撤離伊拉克。特朗普稱，“這一切持續太久了，正是當初非常糟糕的決策讓我們陷入這場泥潭，但很快這一切都將成為歷史。”
特朗普還稱，與從阿富汗撤軍時的情況不同，此次美軍人員和裝備有序撤離伊拉克。
特朗普表示，他相信伊拉克新任總理扎伊迪能妥善處理各項事務。
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