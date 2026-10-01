陳芋汐：從東京再走回東京

國家隊跳水運動員陳芋汐親吻金牌（新華社圖） 中評社香港10月1日電／五年，會發生什麼？陳芋汐的答案是：從東京再走回東京。9月29日，在愛知·名古屋亞運會女子10米台決賽後，陳芋汐憑借穩定而高質量的發揮斷層領先於其他選手，站上最高領獎台。這也是她近一年以來，首次出現在單人項目賽場上。



據新華社報道，2021年，陳芋汐在此第一次踏上自己的奧運之旅，用她自己的話說，那是一次懵懵懂懂、充滿期待的大賽。那次疫情期間的奧運會沒有現場觀眾，水聲與播報聲是許多運動員對那場賽事僅有的聲音記憶。



2026年，同樣的場館，拿到女子10米台、女子雙人10米台兩塊金牌的陳芋汐在一片熱鬧之中走過混采區。場邊的觀眾在頒獎儀式結束後仍未離去，人們在觀眾席上探身為她加油。



混采區裡，說起這次比賽的感受，這個常以平靜笑容示人的女孩，眼圈卻忽然泛了紅。“如果沒有大家的支持和鼓勵，我不可能從東京再走回東京。”她淚中帶笑，“感謝教練、領隊、整個團隊，以及不願意放棄的我自己。”



近日，陳芋汐在接受新華社記者專訪時，分享了她最近的生活與感悟。



“其實剛破開水面的時候，會覺得水很堅硬。我們從那麼高的地方下來，有時候真的是跟（砸）在地板上差不多。”被問及從10米台跳下來是什麼感覺時，陳芋汐描述道，“但是當你的手破開水面，又會被水溫柔地包裹。身邊會有一些小小的氣泡，就好像在跟你說‘你真棒，你成功了’。”



陳芋汐說，在跳水運動中，水溫越低、水越“硬”，水花效果也就越乾脆。“賽前準備活動會把自己的身體變得很暖和，但一跳下去突然好像被冰冷的水包裹住了，但又只是一瞬間，它就是從硬變成柔柔地包裹著你的感覺，還蠻神奇的。”

