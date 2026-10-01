伊拉克宣布美主導的國際聯盟部隊結束在伊任務

中評社北京10月1日電／新華社報道，伊拉克總理新聞辦公室9月30日發表聲明說，伊拉克總理兼武裝部隊總司令扎伊迪當天宣布，美國主導的打擊“伊斯蘭國”國際聯盟部隊正式結束在伊拉克的任務。美國國防部也於9月30日發表聲明稱，該國際聯盟部隊於當天結束在伊軍事任務。現在由伊拉克政府承擔應對伊拉克安全挑戰的首要責任，包括打擊“伊斯蘭國”殘餘勢力等。