英國稱伊朗涉空軍基地襲擊圖謀　伊方再否認

3月16日，伊朗外交部長阿拉格齊在首都德黑蘭出席伊朗外交部舉行的每周例行記者會。新華社 中評社北京10月2日電／新華社消息，英國首相伯納姆9月30日稱，有“強烈跡象”表明，伊朗涉嫌參與針對英國皇家空軍費爾福德基地的可疑活動。伊朗方面駁斥伯納姆說法，再度否認與該事件有關。



伯納姆當天接受英國廣播公司採訪時說：“有強烈跡象表明，伊朗在費爾福德皇家空軍基地發生的事件中發揮了作用。當然，此事仍將經歷持續、複雜且嚴肅的警方調查，我們正與美國方面密切合作。”



伯納姆沒有提供細節，稱將在“適當時候向公眾提供更多最新情況”。



英國反恐警察處9月27日說，當天零時45分左右，有人報警稱，看見3輛“可疑車輛”駛向費爾福德基地。英國警方隨後在英格蘭格洛斯特郡韋爾福德地區以涉嫌爆炸物犯罪為由逮捕5人。這5人後續被指涉嫌策劃“恐襲”。28日晚些時候，反恐警察處宣布5人獲得保釋。他們都是倫敦男性居民，其中3人24歲，另兩人分別為23歲和25歲，所有人員的姓名尚未公布。警方29日說，在可疑車輛中發現了一定數量的汽油，但沒有爆炸裝置。反恐警察處處長勞倫斯·泰勒稱，這5名獲釋人員的活動將受到嚴格限制，並仍將受到調查。



伊朗外交部長阿拉格齊9月30日在社交媒體X平台上發文回應稱，伯納姆“找錯了樹”。“我可確認伊朗的看法：英國已釋放所謂為外國政府工作的‘恐怖分子’，本身就說明了一切。”此前，伊朗駐英大使館28日發表聲明，“強烈譴責一些英國個人和媒體最近發表的毫無根據的惡意猜測”。聲明說，這些猜測試圖將伊朗與費爾福德基地附近被捕的5人相關聯，“傳播這種捏造的猜測……只是為了助長英國的‘伊朗恐懼症’”。

