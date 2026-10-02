美“杜魯門”號航母迎來中期大修

中評社北京10月2日電／據參考消息網引述美國《防務新聞》周刊網站10月1日報道，美國海軍“哈裡·杜魯門”號航空母艦計劃進行大修，為這艘龐大航母的服役壽命後半段做準備。



五角大樓9月29日宣布與亨廷頓-英戈爾斯公司簽訂了價值51億美元的固定上限激勵合同，將在位於弗吉尼亞州的紐波特紐斯造船公司完成這艘航母的中期大修。



根據公告，此次換料與綜合大修（RCOH）工作量約占一艘航母在其服役壽命期間的維護和現代化改造工作的三分之一。



亨廷頓-英戈爾斯公司發布的聲明表示，“杜魯門”號航母的RCOH過程將“包括給航母的核反應堆換料，還有對數千個艙室和油箱及大部分船舶系統進行大規模的現代化改造”。此外，推進裝置和作戰系統也將進行重大升級。



在宣布“杜魯門”號航母計劃大修的一年多前，這艘航母剛完成為期251天的部署。部署期間，這艘航母發射超過110萬磅彈藥，並執行了歷史上最大規模的從航母發動的空襲。



儘管創造了戰鬥歷史，但這艘航母的部署也受到一些事件的困擾，引發一系列調查。2025年2月，這艘航母在埃及塞得港附近與一艘商船相撞。



“杜魯門”號航母在部署期間還損失了三架F/A-18“超級大黃蜂”艦載戰鬥機。其中一架被美國“葛底斯堡”號導彈巡洋艦擊落，是一次友軍誤傷事件。另一架攔阻著艦失敗，落入海中。第三架因航母躲避來襲的彈道導彈而從機庫甲板上滑落，落入紅海。