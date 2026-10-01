李在明國軍日致辭強調緩解韓朝軍事緊張

中評社香港10月1日電／韓聯社報道，韓國總統李在明1日在忠清南道陸海空總部所在地雞龍台出席第78個國軍日紀念儀式並致辭稱，儘管韓朝關係錯綜複雜，但政府將以耐心逐步化解。為此，政府將堅持採取緩解韓朝軍事緊張的實質性措施，希望朝鮮也能重返對話之路，攜手恢復互信。



李在明表示，不久前韓軍官兵們在非軍事區（DMZ）因意外事故受傷，令人心痛。此次事件讓我們再次意識到，我們所享有的每一個平凡日子，背後都有著他人冒險所付出的無私奉獻。我祝願受傷官兵們早日康復，並向其家屬致以慰問。



李在明還表示，韓國自研的第六艘新一代宙斯盾驅逐艦“大虎金宗瑞”號前一日在蔚山下水，政府爭取到2030年代中期自主建成核動力潛艇。他強調稱，自主國防即是主權，政府將完成戰時作戰指揮權收回工作，為長達半個世紀的“自主防衛”之夢畫上圓滿句號‌。



李在明表示，政府將推動“智能精銳強軍”建設，推動韓國型三軸體系升級，加快未來戰力研發，從而以劃時代的方式加強威懾與應對力量。政府還將成立整合陸海空三軍軍校的“國軍士官學校”，培養具備綜合作戰能力的軍官，同時在現行的征兵制基礎上部分實行募兵制，能讓青年們更好地規劃未來。



李在明還提及2024年的“12·3緊急戒嚴”事件，叮囑軍隊在守護憲法精神、遵守政治中立的基礎上，專注於保護國民生命安全這一本職‌。他強調，政府將努力營造能讓軍隊專注本職任務的兵營文化，建立相應制度，從根本上確保由軍隊引發的非法內亂事件不再發生。