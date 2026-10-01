中東密集外交互動釋放哪些信號？

中評社北京10月1日電／以色列總理內塔尼亞胡9月27日突訪阿聯酋會見阿聯酋總統穆罕默德。9月29日，沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼在沙特首都利雅得會見阿聯酋副總統曼蘇爾。以媒體稱，內塔尼亞胡還同沙特、約旦等中東國家的高級官員舉行擴大會議，但遭到沙特和約旦方面否認。



新華社報道，中東各國此輪密集外交互動談了什麼？如此密集外交以及之後相關國家的否認背後有何考量？這些互動將給中東地區局勢帶來哪些影響？



中東各國密集外交談了什麼



根據以色列總理辦公室通報，內塔尼亞胡27日應邀訪問阿聯酋，與阿聯酋總統穆罕默德舉行會晤。隨行人員包括以色列安全和情報部門負責人。據以色列媒體和分析人士披露，會談涉及伊朗問題、也門胡塞武裝以及近期可能出現的地區局勢變化。



兩天後，沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德會見到訪的阿聯酋副總統曼蘇爾。據沙特通訊社報道，雙方討論了雙邊關係和地區局勢，沙特國防大臣哈立德·本·薩勒曼出席。曼蘇爾還與哈立德單獨會面，討論加強合作。



值得注意的是，據以色列媒體報道，內塔尼亞胡在訪問阿聯酋期間還同沙特、約旦等數個中東國家的高級官員舉行擴大會議。但此事遭到沙特和約旦方面否認。



據沙特《阿拉伯新聞》報道，一名沙特消息人士表示，有關沙方代表參會的消息不實。該消息人士還說，沒有其他國家參會。一名約旦官方消息人士也否認本國官員參加，並稱內塔尼亞胡方面出於選舉目的放出有關消息。

