波蘭打造“歐洲最強”反無人機系統

中評社北京10月2日電／據參考消息網引述德國電視一台網站9月28日報道，這是一個被波蘭政府用最高級詞匯來形容的項目。波蘭總理唐納德·圖斯克今年年初說：“今天我們正在打造一套史無前例的高度現代化的系統。歐洲沒有可與之匹敵的同類系統。”當時，波蘭簽署合同，計劃建立一套先進的反無人機與防空系統，簡稱SAN。該項目由波蘭與挪威合作開展。



SAN將整合各類偵察與防禦能力。軍事專家馬里烏什·切爾馬解釋說：“這是眾多解決方案的組合，既有國產的，也有進口的。”在防禦層面，系統將配備不同口徑的火炮、機槍及攔截無人機。此外，一套由雷達、傳感器和攝像頭構成的複雜系統將持續監測空中態勢。根據公開信息，SAN不僅能偵測飛行狀態下的無人機，還可鎖定處於“懸停待命”、等待執行任務的無人機，其探測範圍覆蓋數公里至數十公里。



切爾馬補充說：“這套系統還將接入外部數據源，包括其他防空系統及陸軍部隊的情報信息。”



波蘭國防部長瓦迪斯瓦夫·科西尼亞克-卡梅什公布了SAN的編制規模：“18個反無人機連、52個火控排、18個指揮排，總計配備703台車輛。”一個反無人機連通常由一個指揮排、多個火控排及配套車輛組成。



SAN不僅用於軍事防禦，還將承擔保護關鍵基礎設施的任務。波蘭為該項目投入約35億歐元，同時獲得歐盟“歐洲安全行動”工具資金支持。歐盟成員國可通過該金融工具，以優惠條件申請國防投資貸款。

