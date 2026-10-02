歐盟成員國批准五大防務項目

中評社北京10月2日電／據參考消息網引述路透社9月28日報道，歐盟成員國28日批准了涵蓋太空、海洋、空中和無人機防禦措施的5個泛歐防務項目計劃，項目由此具備獲得歐盟資金資助資格。



歐盟理事會在宣布上述項目獲批的聲明中說：“歐洲共同利益防務項目將推動歐洲各國合作推進重大防務計劃，這類計劃的規模與複雜程度，是單個歐盟成員國無法獨立完成的。”



獲批資助的5個項目側重於發展無人機和反無人機作戰，以及拱衛歐洲東翼。



這些防務項目最初由歐盟委員會於今年7月提出。項目還包括一個海上與海底綜合防務項目、一個防空反導與預警項目，以及一個天基防務項目。



歐盟理事會輪值主席國愛爾蘭國防部長海倫·麥肯蒂發表聲明中稱：“與我們的夥伴挪威和烏克蘭密切合作，我們正在採取決定性步驟，以保護我們的太空、天空、海洋、海底電纜和依賴它們的公民。”



根據歐盟的歐洲國防工業計劃，為歐洲共同利益防務項目安排的專項預算為3.25億歐元，後續或將追加資金投入。



據俄羅斯《獨立報》9月29日報道，俄烏衝突帶來諸多後果，其中之一或許是歐盟發生了不可逆轉的變化。此前，歐盟首先是政治經濟聯盟，僅涉及最低限度的防務職能。2022年2月24日後，歐盟愈發堅定、積極地承擔起此前不屬於自己的職責：統籌防務和軍工事務，做本應由北約負責的事情。

