張淑娟跪哭點名“幫兇” 李四川競辦嗆蘇巧慧

中評社台北10月1日電／媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料，指前“中華民國”小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店“滾床單”，高等法院9月29日二審宣判，周、蔡均獲減刑。張淑娟不滿判決結果，開記者會表達不滿，講到激動處更當場下跪哭求高等法院還她一個公道，更點名綠委吳思瑤以及新北市長參選人蘇巧慧是“媒體幫兇”。對此，國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻籲喊話蘇巧慧應正面回應，並質疑其當時有沒有要求查證？同為女性，面對張淑娟遭到污衊，蘇巧慧有沒有替她說句公道話？



TVBS報道，江怡臻表示，4年前台北市長選舉期間，媒體人周玉蔻、蔡玉真以不實爆料，將張淑娟捲入蔣孝嚴的“晶華飯店緋聞案”，藉此攻擊當時參選的蔣萬安，讓她承受人格與名譽的污衊。對於張淑娟的遭遇感到相當不捨也很憤怒，一位沒有參選的女性，為什麼要因為政治、一場選舉被無辜牽連，花上4年替自己的清白奔走？



不捨張淑娟被無辜牽連 江怡臻：蘇巧慧有沒有替她說句公道話？



“當年的選舉早已結束，留在她生活裡的傷害，卻至今沒有停止。”江怡臻指出，張淑娟已經點名蘇巧慧，蘇巧慧就應該正面回應。當年上節目時，如何看待這些爆料？有沒有要求查證？



江怡臻強調，同為女性，面對張淑娟遭到污衊，蘇巧慧有沒有替她說句公道話？“當張淑娟還在為自己的清白奔走，烏龍爆料的人，難道又能拿起麥克風，繼續對別人的人生指指點點？”



周玉蔻與蔡玉真一審各被判刑1年6月，全案上訴，二審被依《個人資料保護法》等罪，改判周玉蔻9月徒刑，另改判蔡玉真6月徒刑，得易科罰金18萬元。該案仍可上訴。