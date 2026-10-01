韓產業部長：對美投資項目應以商業性為前提

中評社香港10月1日電／韓聯社報道，韓國產業通商部長官金正官1日強調，包括阿拉斯加液化天然氣（LNG）開發在內的對美投資項目應以“商業合理性”為前提。



金正官當天下午在中央政府世宗辦公樓召開記者會，就美方單方面公布韓國對美投資計劃一事表態。金正官表示，韓美已就若阿拉斯加項目缺乏商業合理性就不推進形成共識。



美國總統特朗普當天公布韓國對美投資計劃，其中包括韓美尚未達成共識的內容，如“韓方將參與阿拉斯加項目”等。金正官在記者會上說，韓方已就此向美國商務部長霍華德·盧特尼克表示遺憾並提出強烈抗議。美方對韓方關切表示理解，並稱美方將致力於推動相關項目得到切實落實。



金正官指出，韓美兩國就阿拉斯加項目達成一致的只有寫入“聯合情況說明”（Joint Fact Sheet）中的三句內容而已，美方提出具體數值（投資規模）以及作出斷言嚴重超出雙方協議範圍。



聯合情況說明是兩國於2025年11月發布的韓美首腦會談成果文件。該文件寫明，韓美兩國商定，根據戰略投資諒解備忘錄，以滿足商業合理性及相關國內法規定為條件，將著手研究阿拉斯加LNG項目。



金正官表示，美方已承諾將採取措施提升商業性，政府正在等候美方提供相關資料。他還說，政府將致力於推動此次對美投資成為拓寬韓企業務布局、提高產業合作水平、增強產業競爭力的機會。