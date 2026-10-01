伯納姆為何此時談英國“返歐”?

中評社北京10月1日電／英國首相伯納姆日前就英國與歐盟關係前景接連發聲。



新華社報道，9月29日，伯納姆在英國工黨年會上說，“脫歐”弊大於利，英國應再次考慮與歐洲伙伴建立長期關係的選項。他在英國廣播公司9月30日播出的訪談節目中進一步表示，重新加入歐盟是英國未來處理對歐關係的選項之一，並稱“希望在有生之年看到英國重新加入歐盟”。



伯納姆在訪談中還說，會考慮維持現狀、重返關稅同盟和單一市場等不同選項，強調應明確英國未來十年該走向何方。



今年是英國“脫歐”公投十周年。在2016年6月舉行的公投中，有52%的投票者選擇“脫歐”。2020年，英國正式脫離歐盟。



伯納姆近來就英國“返歐”前景的表態受到英國輿論關注。有英媒指出，伯納姆本人曾承諾不會再次挑起與“脫歐”相關的辯論，不建議英國考慮“返歐”。



英國反對黨保守黨副黨首亞歷克斯·伯格哈特近日批評伯納姆前後不一，試圖重揭英國“脫歐”舊傷，實為掩蓋經濟政策不力。



曾在2016年公投中支持“脫歐”的資深工黨議員格雷厄姆·斯特林格警告稱，英國若就“返歐”舉行公投將是“背叛”，所引發的辯論將比十年前“更加激烈”。



一些歐洲國家領導人則對伯納姆的最新表態表示支持。法國總統馬克龍用英語說道：“歡迎回來。”他稱英國重返歐盟“對英國和歐洲而言都將是極好的消息”。



西班牙首相桑切斯也對此表示讚賞和歡迎。他認為，英國“脫歐”對於英國民眾和整個歐盟而言都是“巨大損失”。



歐洲議會議員桑德羅·戈齊同樣認為英國“脫歐”弊大於利，呼籲歐盟認真對待伯納姆對重塑英歐關係的表態。歐盟委員會發言人則表示，歐盟對與英國就可能的選項保持溝通持開放態度。

