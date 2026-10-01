日本經濟界擬於明年3月訪華 爭取與中國高層會談

中評社香港10月1日電／共同社1日採訪多名相關人士獲悉，由日中經濟協會、經團聯和日本商工會議所一把手率領的代表團擬於明年3月訪問中國北京，已開始為此展開協調。若能成行，將是時隔約兩年重啟對話。代表團爭取與中國領導層舉行會談。原定於今年1月的訪華計劃因中方未就接待事宜作出明確答覆而延期。在對日本首相高市早苗涉台國會答辯的反制持續的情況下，能否重啟高級別經濟對話備受關注。



此次訪華將由日中經協主辦。除了因新冠疫情而中止外，自1975年起幾乎每年派遣代表團，因此此次延期極為罕見。



預計以日中經協會長進藤孝生（日本製鐵顧問）、經團聯會長筒井義信（日本生命保險特別顧問）以及日商主席小林健（三菱商事顧問）為首，日本企業領導也將加入。筒井將首次以經團聯會長身份訪華。



日本經濟界幕後與中方接觸，經團聯高層6月曾表示力爭在2026年度內訪華。經團聯計劃11月中旬派遣小規模考察團，希望推動代表團訪華。



作為致力於推動對華經貿交流的日本國際貿易促進協會會長訪華的日本前外相岩屋毅9月28日在北京同中國外交部長王毅舉行會談，同月29日在當地與國務院副總理何立峰會談。這是高市在國會發表相關言論後，中國高層首次會見日本國會議員。