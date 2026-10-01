李家超：香港與祖國同心同行　共享節日喜悅

行政長官李家超致辭（中評社 郭至君攝） 李家超在其FACEBOOK上盛讚國慶煙花匯演，與太太合影（圖源：李家超社交媒體） 中評社香港10月1日電（記者 郭至君）10月1日晚上8點整，國慶煙花匯演在維港上空舉行。行政長官李家超表示，超過3萬枚煙花點亮維港夜空，歷時23分鐘的煙花盛宴令人目不暇接。



李家超出席國慶77周年煙花大匯演致辭時，首先讚揚國家創造了經濟迅速發展與社會長期穩定的奇蹟，中華民族偉大復興勢不可擋。他也表示，特區政府已制定《香港第一個五年規劃》，精準對接國家“十五五”規劃的戰略佈局，主動融入及服務國家發展大局，致力推動香港發展並讓市民分享紅利。



李家超又說，今晚的煙花不僅勾勒巍峨山脈、奔流江河，展現祖國大地的磅礡氣勢，更照亮了中華民族勇於探索、自強不息的追夢精神。特別在第四幕“有夢飛航”裡面，煙花將在夜空中繪出浩瀚宇宙的壯麗景致，寓意港人勇於追夢。李家超也再舉例香港首位國家航天員黎家盈的勵志事例，表示香港人是努力追夢、奮鬥的一群人。



李家超也說，政府已聯同社會各界推出涵蓋餐飲、交通及消費等多項國慶特別優惠，讓市民旅客同享節日喜悅，享受國慶的濃厚氣氛。



李家超最後表示，璀璨煙花迎勝景，繽紛歲月展宏圖，香港與祖國同心同行，光輝萬里，福滿人間。他祝願祖國富強昌盛，香港安定繁榮，大家一切順利。

