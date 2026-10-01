鏡頭：約38萬人齊聚維港 共賞國慶煙花

首幕“喜迎國慶頌山河”（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月1日電（記者 盧哲）為慶祝中華人民共和國成立七十七週年，香港國慶煙花匯演10月1日晚8時在維多利亞港上空舉行。匯演以“永明煙花 綻放中華”為主題，歷時約23分鐘，分八幕共燃放煙花31888枚，為維港兩岸市民和遊客呈現一場視覺盛宴。



本次煙花匯演由香港特區政府文化體育及旅遊局統籌，香港永明金融有限公司獨家贊助。匯演於晚上8時準時開始，由3艘躉船及6艘小浮船在9個發放點同步發放煙花。



今年匯演設計八個主題篇章，依次為“喜迎國慶頌山河”“驕陽送暖”“香江時光”“有夢飛航”“擁抱愛”“青雲奮進”“你是我的光”及“旭陽高照慶華年”。



首幕“喜迎國慶頌山河”以金色錦冠煙花配上綠、藍禮花彈，勾勒巍峨山脈與奔流江河，展現中華大地的磅礡氣象。第二幕“驕陽送暖”以金、紅光環層層綻放出的太陽花圖案，象徵希望與堅定信念。第四幕“有夢飛航”的七彩變幻球與游星圖案營造宇宙景象，寓意港人勇於追夢。壓軸“旭陽高照慶華年”則以大量紅、金煙花如朝陽綻放，祝願國家繁榮昌盛、香港光耀向前。



據介紹，今年匯演在技術層面實現突破。以第二幕“驕陽送暖”為例，今年匯演讓煙花圓環完成轉動一圈的動態效果，解決了時間把控的難點——每顆光珠燃燒速度不同，但配合起來剛好完整呈現轉一圈的視覺效果。



在配樂方面，匯演選取了多首與國家及香港相關的經典樂曲，包括電視劇《愛·回家》主題曲、著名歌手張學友及陳卓賢的歌曲，同時亦選用了中國歌劇舞劇院的著名樂曲《太陽出來喜洋洋》，令匯演更具特色。



當晚，在香港尖沙咀、半山、銅鑼灣及紅磡等維港兩岸多個觀賞地點均早早站滿期待欣賞煙花的市民和遊客，警方預計當晚維港兩岸有約38萬人，在當天下午5時實施人流管制及特別交通安排。



來自天津的遊客張先生和朋友中午1點起就在尖沙咀鐘樓附近“駐紮”，等待7小時希望“在好點的位置盡情享受煙花表演”。張先生說，維港夜景對作為90後的他來說具有代表性的意義，能在維港看煙花，是慶祝國慶的“很好的方式”。



來自廣西的黃同學是今年入讀香港科技大學的研究生。她下午與同學結伴來到尖沙咀已經遇上交通管制，一行年輕人決定就在封路的大道上等待煙花。



“香港的大型活動組織的很好，沿途都有工作人員與警察指示，我們很有安全感”。黃同學說，在大路上感受到煙花震耳欲聾的聲響，煙花“像在頭頂綻開”，朋友們拍了不少自拍，最喜歡的是七彩變換的一幕。“打卡成功，很開心。”

