支持率低迷　李在明任命多名總統幕僚和政府高官

中評社北京10月1日電／韓國總統府青瓦台10月1日宣布，總統李在明當天任命多名幕僚和高官，以落實政府的施政綱領。一項最新民調結果顯示，李在明支持率為43%，持續處於低迷狀態。



新華社報道，青瓦台宣傳溝通首席秘書成耆洪當天舉行記者會說，李在明任命經濟增長首席秘書河駿坰為總統辦公室政策室室長，由產業通商部次官（副部長）文慎鶴填補其空缺。執政黨共同民主黨議員宋永吉被任命為和平外交特別輔佐官，該黨議員金炳周被任命為國防政策特別輔佐官。此外，李在明還任命財政經濟部兩名副部長級官員。



成耆洪說，這次人事調整旨在反映民意，與李在明關心民生的施政方向一致。他同時表示，李在明政府“推進改革的承諾和熱情沒有改變”，將繼續加強住房、就業等方面的社會政策。



韓國多家民調機構10月1日聯合發布的“全國指標調查”結果顯示，李在明支持率為43%，與一周前持平，繼續處於上任以來最低水平。其不支持率較一周前上升2個百分點至50%，為上任以來新高。當被問及李在明政府施政情況時，50%的受訪者認為“方向錯誤”，43%表示認可。



面對支持率持續走低，李在明9月18日召開記者會，就當前政局向國民道歉。他表示，自己在施政過程中不夠細致、缺乏溝通，導致部分民眾心生不滿，他已為此進行反省。他表示將落實檢察改革舉措，強調推進改革的目標不變。